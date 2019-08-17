الثالثة.. بيراميدز يُسقط الأهلي ويكتب ما لم يحدث له منذ 46 عاما

كرر بيراميدز انتصاره على الأهلي للمرة الثالثة هذا الموسم، ولكنه هذه المرة في كأس مصر ليُطيح به من دور الـ 16 من البطولة.

بيراميدز انتصر بهدف مقابل لا شيء في اللقاء الذي أقيم على ملعب برج العرب.

هدف انتصار بيراميدز جاء في الدقيقة 54 عن طريق إيرك تراوري.

كتيبة سيبستيان ديسابر كتبت الانتصار الثالث في الموسم على الأهلي، بعد الفوز في مواجهتي الدوري، وهو الأمر الذي لم يحدث للمارد الأحمر منذ 46 عاما.

الفريق الوحيد الذي انتصر على الأهلي ثلاث مرات في موسم واحد، هو فريق الاتحاد السكندري في موسم 1972-73.

في موسم 1972-73 انتصر الاتحاد على الأهلي في الدور الأول 2-1 في نوفمبر من عام 1972 ثم كرر انتصاره في الدور الثاني بهدف مقابل لا شيء في مارس 1973.

وفي نفس الموسم، نجح الاتحاد السكندري في الفوز على الأهلي في لقاء إعادة نهائي كأس مصر 2-1 في مايو من عام 1973.

ومنذ ذلك التاريخ ولم ينجح أي فريق في الانتصار على الأهلي 3 مرات في موسم واحد، أي منذ 46 عاما، وهو ما كرره بيراميدز الآن.

وضرب بيراميدز موعدا مع حرس الحدود في ربع نهائي كأس مصر، بعد تخطي الأهلي.

ويعد ديسابر هو المدرب الثالث لـ بيراميدز الذي ينتصر على الأهلي هذا الموسم، بعد حسام حسن ورامون دياز.

البداية

مارتين لاسارتي المدير الفني لـ الأهلي اعتمد على وليد أزارو في خط الهجوم، وخلفه الثلاثي رمضان صبحي وصالح جمعة وحسين الشحات.

عاد محمد الشناوي لحراسة مرمى الأهلي مع استمرار نفس التشكيل الذي ظهر أمام أطلع برة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

على الجانب الآخر، عبده لومالا كان مفاجأة سيبستيان ديسابر مدرب بيراميدز.

أحمد علي شارك في خط الهجوم مع غياب المصاب جون أنتوي، مع تواجد الثلاثي عبد الله السعيد ولومالا وإيرك تراوري.

مع مشاركة محمد فتحي بجانب نبيل عماد "دونجا" في وسط الملعب.

المباراة بدأت سريعة للغاية وكاد الأهلي أن يُسجل سريعا عن طريق رمضان صبحي.

الظهور الأول لـ بيراميدز كان في الدقيقة الخامسة عن طريق عبد الله السعيد، ولكن تسديدة مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 24 اخترق رمضان صبحي منطقة جزاء بيراميدز، قبل أن يُسدد ولكن الشناوي أنقذ مرماه.

الفرصة الأخطر ومناوشات

أخطر فرص الشوط الأول جاءت عن طريق المغربي وليد أزارو.

تمريرة رائعة من صالح جمعة وضعت أزارو أمام المرمى، والأخير لحق بالكرة قبل الشناوي ولكن تسديدته مرت بجوار القائم.

أخطر فرص الأهلي أمام بيراميدز، وأخطر فرص الشوط الأول.

بعدها زادت المناوشات والتدخلات القوية على أرض الملعب، واعترض لاعبو الأهلي بشدة على جهاد جريشة مطالبين بركلة جزاء بداعي لمسة يد.

البطاقة الصفراء الأولى كانت من نصيب أيمن أشرف بعد تدخل على لومالا في الدقيقة 40.

وسدد عبد الله السعيد الركلة الحرة من عند حدود منطقة الجزاء وكاد يكتب تقدمه فريقه، لولا الشناوي الذي أبعدها إلى ركنية مرت في النهاية بلا خطورة على الأهلي.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول كاد الأهلي أن يستغل هجمة مرتدة سريعة على مرمى بيراميدز، ولكن في النهاية رفع الحكم رايته معلنا عن تسلسل على علي معلول.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بلا أهداف.

الشوط الثاني والضربة الأولى

مع انطلاق الشوط الثاني دفع ديسابر بـ عمر جابر بدلا من محمد فتحي، كتغيير أول لـ بيراميدز.

عمرو السولية تحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 52 بعد إيقافه لهجمة مرتدة لـ بيراميدز.

الهدوء سيطر على بداية الشوط الثاني قبل أن تهتز الشباك لصالح بيراميدز.

اختراق من عبده لومالا لمنطقة جزاء الأهلي في الدقيقة 55 قبل أن يرسل عرضية أرضية أمام المرمى.

عرضية استقبلها تراوري بشكل سهولة بتسديدة تهز شباك مرمى الأهلي.

بيراميدز يتقدم.

إصابة وطرد

وفي الدقيقة 58 تحصل رجب بكار على بطاقة صفراء أولى لـ بيراميدز بعد تدخل على رمضان صبحي.

تقدم بيراميدز جعل لاسارتي يدفع بـ محمد مجدي "أفشة" بدلا من حمدي فتحي في الدقيقة 64.

وفي الدقيقة 69 فشل أحمد الشناوي في استكمال المباراة ليخرج ويشارك المهدي سليمان بدلا منه.

مصاعب الأهلي استمرت ليخرج أيمن أشرف مطرودا مع وصول الدقيقة 70.

أيمم أشرف تحصل على بطاقة صفراء ثانية بعد تدخل جديد على تراوري، ليخرج مطرودا ويلعب الأهلي بـ 10 لاعبين أمام بيراميدز.

جونيور أجايي شارك في الدقيقة 73 بدلا من صالح جمعة. كتغيير جديد من لاسارتي.

وفي الدقيقة 79 كاد وليد أزارو أن يُعادل النتيجة من رأسية لولا تألق المهدي سليمان.

عبد الله السعيد أطلق تسديدة صاروخية في الدقيقة 82 من ركلة حرة تألق أمامها الشناوي وحافظ على آمال الأهلي.

تألق الشناوي، رد عليه المهدي سليمان بتألق غير عادي أمام رأسية وليد أزارو في الدقيقة 87.

عرضية من أفشة ورأسية من أزارو ومهدي سليمان يتألق ويحمي شباكه من هدف التعادل.

واحتسب حكم المباراة 6 دقائق كوقت بدلا من ضائع، قبل أن يخرج أحمد علي ويشارك أحمد توفيق بدلا منه.

لم يجد أي جديد، ليطلق جهاد جريشة صافرته معلنا عن نهاية المباراة وفوز بيراميدز.