بالفيديو – رسالة مبكرة بقيادة بنزيمة.. ريال مدريد "المنقوص" يضرب سيلتا فيجو بثلاثية

برغم الغيابات والتعثرات، فالمباريات الرسمية لها حسابات أخرى، وريال مدريد يبدأ الموسم بشكل رائع على حساب سيلتا فيجو.

فاز ريال مدريد على سيلتا فيجو بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الأولى لبطولة الدوري الإسباني. مباراة كان كريم بنزيمة نجمها الأول.

أحداث اللقاء

كسر السكون

بعد 10 دقائق هادئة، انكسر السكون بعرضية من جاريث بيل، وقابلها كريم بنزيمة بلمسة في المرمى، ليتقدم ريال مدريد بالهدف الأول.

دخول سيلتا فيجو

دخل سيلتا فيجو الأجواء سريعا، وبدأت الخطورة عن طريق ياجو أسباس وجابريال فيرنانديز.

وأرسل أسباس عرضية في الدقيقة الـ29، لكنها مرت أمام فيرنانديز إلى خارج الملعب، ليستمر التقدم المدريدي.

وحاول ريال مدريد مبادلة الخطورة مع سيلتا فيجو، فسدد لوكا مودريتش كرة قوية في الدقيقة الـ34، تصدى لها روبن بلانكو وحولها إلى ركنية.

الخطورة تصل مداها

وصلت الخطورة مداها مع نهاية الشوط الأول. سجل أصحاب الأرض هدف التعادل واحتسبه الحكم، لكن تقنية الفيديو كان لها رأي آخر بإلغاءه.

قطع ياجو أسباس الكرة من ألفارو أودريوزولا، ليمررها إلى بيريس مينديز، والذي سدد بدوره في المرمى، لكن الفيديو أظهر تواجد أسباس في موقف تسلل ليلغى الهدف، ولينتهي الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدف.

بداية نارية للشوط الثاني

بداية الشوط الثاني كانت مختلفة تماما عن الأول. عرضية جديدة من بيل وتصويبة من بنزيمة، لكن الحارس تصدى لها بصعوبة هذه المرة في الدقيقة الـ46.

ورد سيلتا فيجو سريعا في الدقيقة الـ47 وانفراد وصل إلى ياجو أسباس، لكن تيبو كورتوا تألق أمامه وأنقذ الكرة.

وخطورة جديدة بنفس الطريقة في الدقيقة الـ50 وأسباس يرسل عرضية يتابعها فيرنانديز في المرمى لكن راموس ينقذ في اللحظة الأخيرة.

منعرج جديد

وأخذت المباراة منعرجا جديدا في الدقيقة الـ55. تدخل لوكا مودريتش بقوة على قدم دينيس سواريز، ليحتسب الحكم مخالفة لسيلتا فيجو. وبعد الرجوع لتقنية الفيديو، رأى الحكم أنها تستحق طرد مباش للنجم الكرواتي.

وكادت المصائب أن تتوالى على مرمى ريال مدريد بتلقي هدف التعادل بعدها مباشرة في الدقيقة الـ57. عرضية قابلها المدافع المتقدم نيستور أراوجو برأسية، ويتصدى لها كورتوا بروعة.

بنار هادئة

وفي الوقت الذي كان ينفعل فيه الجميع ويركض محاولا تحقيق أفضل ما لديه، كان لتوني كروس حديث مختلف.

كروس سدد كرة صاروخية في الدقيقة الـ60 لتسكن الشباك بشكل رائع، ويحتفل بهدوء تام.

تبديلات متتالية

بعد الهدف الثاني، عرف زين الدين زيدان أن دوره قد حان لإجراء تبديلات تغطي على الطرد وتنشط الفريق.

وشارك لوكاس فاسكيز في الدقيقة الـ68 بدلا من فينيسوس جونيور.

في المقابل استمرت محاولات سيلتا فيجو الخجولة بتصويبة من اسباس في الدقيقة الـ72 بجانب المرمى.

ثم جاء وقت التبديل الثاني، ودخل فرانشيسكو إيسكو بدلا من جاريث بيل في الدقيقة الـ74.

ورد أصحاب الأرض بتبديل أول في الدقيقة الـ75 بدخول بيونيس يستو بدلا من لوبتكا.

نهاية ممتعة

أنهى ريال مدريد اللقاء بإمتاع جماهيره. أضاف لوكاس فاسكيز هدفا ثالثا في الدقيقة الـ81، لكن الفضل كله إلى كريم بنزيمة نجم اللقاء الأول.

بنزيمة استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء وراوغ بمهارة، ثم مرر الكرة إلى فاسكيز الذي أودعها المرمى مسجلا الثالث.

وهنا خرج بنزيمة لتلقي التحية، وشارك الوافد الجديد لوكا يوفيتش بدلا منه في الدقيقة الـ82.

هدف شرفي

ولكي يحصل سيلتا فيجو على ما استحقه طيلة أحداث اللقاء، استطاع لوسادا تسجيل هدف شرفي لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ90. تصويبة أرضية من داخل منطقة الجزاء على يسار كورتوا، لينتهي اللقاء بفوز ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

فوز ريال مدريد رفع رصيده للنقطة الثالثة، ليرتقي صدارة الدوري الإسباني مبكرا، ومستغلا تعثر برشلونة أمام أتليتك بلباو مساء أمس الجمعة.

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