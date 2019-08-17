غادر الصربي ميلوتان سريديوفيتش "ميتشو" جنوب إفريقيا متجها إلى القاهرة من أجل إتمام الاتفاق مع الزمالك على تولي الإدارة الفنية للفريق.

وعلم FilGoal.com أن ميتشو تحرك من مطار جوهانسبرج متجها إلى القاهرة بالفعل.

وتحركت الطائرة المتجهة إلى القاهرة الساعة الساعة السابعة مساء، على أن تصل صباح غدا الأحد.

وكشف مصدر مقرب من ميتشو أن التصريحات التي نُشرت على لسانه اليوم في صحيفة جنوب إفريقية غير صحيحة، ولم يصرح المدرب الصربي بأي شيء عن مفاوضاته مع الزمالك.

ميتشو اختص FilGoal.com بتصريح مقتضب عقب إعلان توليه مسؤولية قيادة الزمالك، قائلا: "الآن أحزم حقائبي استعدادا للقدوم لـ مصر". ( اقرأ تصريحاته )

مسيرة ميتشو انتهت مع أورلاندو بايرتس، ويستعد للقدوم إلى مصر يوم الأحد المقبل من أجل توقيع عقود تدريبه لـ الزمالك، وفقا لما علمه FilGoal.com. (طالع التفاصيل)

وهو ما أكده رئيس الزمالك.

وقال رئيس مجلس إدارة الزمالك في الساعات الأولى من يوم السبت: " "تم الانتهاء من ملف المدرب الجديد لـ الزمالك. الاختيار هو ميتشو". (طالع التفاصيل)

صاحب الـ 49 عاما تولى تدريب منتخب أوغندا وكان منافسا شرسا لـ مصر على مقعد التأهل لكأس العالم 2018، إلا أنه رحل بعد ذلك بسبب عدم حصوله على مستحقاته، لينتقل بعدها إلى أورلاندو.

مع أورلاندو، قاد ميتشو الفريق الجنوب إفريقي في 80 مباراة ونجح في الانتصار 38 مرة والتعادل 26 مرة وخسر 16 مرة.

وقاد ميتشو فريقه أورلاندو للعودة من جديد إلى دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي بعد غياب 6 سنوات وبالتحديد منذ خسارة نهائي 2013 من الأهلي.

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