يد مصر في العلالي.. الفراعنة لنهائي مونديال الناشئين لأول مرة بعد سحق البرتغال

خطوة بخطوة ومباراة تلو الأخرى. ناشئو مصر مستمرون في كتابة التاريخ الناصع بعد سحق البرتغال، ليبلغون نهائي كأس العالم للناشئين المقامة في مقدونيا.

حقق منتخب مصر للناشئين تحت 19 عاما، إنجازا تاريخيا بالوصول إلى نهائي كأس العالم بعد الفوز على البرتغال، في انتظار الفائز بين ألمانيا والدنمارك، لمواجهته مساء غد الأحد.

وفاز منتخب مصر على البرتغال بنتيجة 41 هدفا مقابل 36 في نصف نهائي، ليبلغون النهائي لأول مرة في تاريخ الفراعنة.

بداية المباراة كانت لصالح البرتغال، واتسع الفارق أحيانا لفارق 4 أهداف لمفاجأة البطولة، لكن الفراعنة دخلوا الأجواء رويدا رويدا، وكان التعادل الأول في الدقيقة الـ15 بنتيجة 10-10.

النصف الثاني من الشوط الأول كان متعادلا. فسارت المباراة هدف بهدف، واستمر التعادل حتى اللحظة الأخيرة من الشوط حين سجل منتخب مصر هدفا، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفراعنة 20 مقابل 19.

ومع بداية الشوط الثاني، استطاع منتخب مصر زيادة الفارق بشكل ملحوظ، ليتقدم منتخبنا بنتيجة 23 مقابل 19 ثم 26 مقابل 21 بفارق خمسة أهداف.

فارق الخمسة أهداف هو الفارق الذي استطاع فراعنة اليد الحفاظ عليه، لينتهي اللقاء بفوز مصر بنتيجة 41 مقابل 36.

وينتظر منتخب مصر الفائز بين ألمانيا والدنمارك مساء اليوم، ليلاقيه في النهائي غد الأحد في تمام الساعة السادسة مساء.

ويعد الإنجاز التاريخي للفراعنة الصغار هو الأكبر لمصر في هذه الفئة العمرية، إذ أن أكبر إنجاز لمصر في البطولة التي بدأت عام 2005 كان احتلال المركز الخامس في نسخة عام 2007، فيما احتل منتخبنا المركز الـ14 في النسخة الماضية عام 2017.

المنتخب بقيادة مجدي أبو المجد كمدير فني، ويساعد حسين زمي أسطورة منتخب مصر والزمالك السابق، فيما يتولى حمادة الروبي منصب مدرب حراس المرمى.

يذكر أن مصر تستضيف كأس العالم لرجال اليد على أرضها خلال عام 2021.

أبطال خارقين

نعم أن جميعهم أبطال، لكن ثمة إنجاز فريد من وع آخر لثلاثي محدد. أحمد هشام "دودو"، ووليد حسن قداح، وعبد الرحمن حميد كتبوا تاريخا رائعا لأنفسهم بالتأهل رفقة ناشئي الفراعنة إلى نصف النهائي.

فقبل عدة أسابيع كان الثلاثي يلعب مع منتخب مصر للشباب في بطولة العالم التي أقيمت في إسبانيا وحصلوا على المركز الثالث بعد الفوز على البرتغال.

وبعدها عادوا إلى مصر، قبل الانضمام إلى بعثة منتخب الناشئين ليساهموا في التأهل التاريخي إلى نصف النهائي.

إنجاز سابق

سبق لمصر الفوز بكأس العالم للشباب -الفئة السنية الأكبر- عام 1993، فيما حققوا المركز الثالث مرتين عامي 1999 و2019 قبل أسابيع قليلة، لكن هذا الإنجاز هو الأفضل لكرة اليد المصرية لهذه الفئة العمرية.

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