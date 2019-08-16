الاتفاق تم ويتبقى فقط توقيع العقود بشكل رسمي. الصربي ميلوتان سريديوفيتش "ميتشو" سيكون المدرب الجديد لـ الزمالك.

وعلم FilGoal.com إتمام الزمالك لاتفاقه على كافة الأمور مع الصربي ميتشو الذي قدم استقالته اليوم الجمعة من تدريب فريق أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، من أجل القدوم للقلعة البيضاء.

الزمالك فاوض ميتشو في بداية البحث عن مدرب جديد، قبل أن يعود للمفاوضات من جديد خلال الأيام القليلة الماضية.

وأرسل الزمالك عرضا لـ ميتشو يوم الخميس الماضي، والصربي وافق قبل أن يعقد جلسة مع مسؤولي الفريق الجنوب إفريقي من أجل فسخ عقده مع الفريق، وفقا لما علمه FilGoal.com.

عقد ميتشو كان يتضمن شرطا جزائيا لفسخ التعاقد، ومن هنا وافق فريق أورلاندو على رغبة مدربه الصربي في فسخ العقد.

مسيرة ميتشو انتهت مع أورلاندو بايرتس، ويستعد للقدوم إلى مصر يوم الأحد المقبل من أجل توقيع عقود تدريبه لـ الزمالك، وفقا لما علمه FilGoal.com.

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صاحب الـ 49 عاما تولى تدريب منتخب أوغندا وكان منافسا شرسا لـ مصر على مقعد التأهل لكأس العالم 2018، إلا أنه رحل بعد ذلك بسبب عدم حصوله على مستحقاته، لينتقل بعدها إلى أورلاندو.

مع أورلاندو، قاد ميتشو الفريق الجنوب إفريقي في 80 مباراة ونجح في الانتصار 38 مرة والتعادل 26 مرة وخسر 16 مرة.

وقاد ميتشو فريقه أورلاندو للعودة من جديد إلى دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي بعد غياب 6 سنوات وبالتحديد منذ خسارة نهائي 2013 من الأهلي.

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