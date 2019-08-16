يحرس محمد عواد مرمى الزمالك في أولى مبارياته الرسمية مع الفريق، فيما يستمر عمر السعيد في قيادة خط الهجوم.

استقر طارق يحيى المدير الفني المؤقت لنادي الزمالك، على تشكيل فريقه المتوقع لمواجهة ديكاداها الصومالي.

ومن المتوقع أن يبدأ محمد عواد الحارس الجديد كأساسي مع الفريق، فيما يلعب محمد عبد الشافي الظهير الأيسر العائد لفريق أيضا كأساسي.

وفي وسط الملعب، سيبدأ ثنائي معا لأول مرة بتواجد محمد حسن، ومحمود عبد العزيز، وفي ظل غياب فرجاني ساسي وطارق حامد الثنائي الأساسي لحصوله على راحة.

ويفكر طارق يحيى في احتمالية الدفع بأحمد سيد "زيزو" في وسط الملعب بجانب محمود عبد العزيز، وعلى حساب محمد حسن في تلك الحالة.

الثنائي كريم بامبو، وأشرف بنشرقي سيبدأ أيضا رفقة يوسف إبراهيم "أوباما" تحت رأس الحربة، فيما يدخل شيكابالا كبديل أثناء اللقاء ويحصل على دقائق لعب جيدة.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع كالتالي:

حارس: محمد عواد.

الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – حمدي النقاز.

الوسط: محمد حسن "أحمد سيد زيزو" – محمود عبد العزيز.

أمامهم: أشرف بنشرقي – يوسف إبراهيم "أوباما" – كريم بامبو.

الهجوم: عمر السعيد.

ويلتقي الزمالك مع ديكاداها الصومالي في التاسعة مساء اليوم الجمعة، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

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