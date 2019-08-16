خاص تشكيل الزمالك المتوقع – عواد يحرس المرمى ضمن 4 صفقات تبدأ أمام ديكاداها

الجمعة، 16 أغسطس 2019 - 10:46

كتب : FilGoal

تتويج الزمالك بالكونفدرالية الإفريقية

يحرس محمد عواد مرمى الزمالك في أولى مبارياته الرسمية مع الفريق، فيما يستمر عمر السعيد في قيادة خط الهجوم.

استقر طارق يحيى المدير الفني المؤقت لنادي الزمالك، على تشكيل فريقه المتوقع لمواجهة ديكاداها الصومالي.

ومن المتوقع أن يبدأ محمد عواد الحارس الجديد كأساسي مع الفريق، فيما يلعب محمد عبد الشافي الظهير الأيسر العائد لفريق أيضا كأساسي.

أخبار متعلقة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الجمعة 16-8-2019 والقنوات الناقلة.. الزمالك والدوري الإسباني مع نهاية اليوم الأول لفتح باب الترشح.. 4 أسماء تقدم أوراقها رسميا لانتخابات الزمالك التكميلية فاروق جعفر يرد على رئيس الزمالك: ما قلته لم يحدث.. أنت من طلبت أن أتولى المسؤولية أحمد مرتضى ونقيب الممثلين يترشحان على انتخابات الزمالك

وفي وسط الملعب، سيبدأ ثنائي معا لأول مرة بتواجد محمد حسن، ومحمود عبد العزيز، وفي ظل غياب فرجاني ساسي وطارق حامد الثنائي الأساسي لحصوله على راحة.

ويفكر طارق يحيى في احتمالية الدفع بأحمد سيد "زيزو" في وسط الملعب بجانب محمود عبد العزيز، وعلى حساب محمد حسن في تلك الحالة.

الثنائي كريم بامبو، وأشرف بنشرقي سيبدأ أيضا رفقة يوسف إبراهيم "أوباما" تحت رأس الحربة، فيما يدخل شيكابالا كبديل أثناء اللقاء ويحصل على دقائق لعب جيدة.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع كالتالي:

حارس: محمد عواد.

الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – حمدي النقاز.

الوسط: محمد حسن "أحمد سيد زيزو" – محمود عبد العزيز.

أمامهم: أشرف بنشرقي – يوسف إبراهيم "أوباما" – كريم بامبو.

الهجوم: عمر السعيد.

ويلتقي الزمالك مع ديكاداها الصومالي في التاسعة مساء اليوم الجمعة، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

اقرأ أيضا

تقرير برازيلي: ساو باولو يتجاهل عرض أهلي جدة لضم ظهيره الأيسر

كهربا يُسجل لأول مرة بقميص أفيش البرتغالي

كرة يد – ناشئو مصر يصنعون التاريخ في مقدونيا.. إلى نصف نهائي كأس العالم

خبر في الجول – المصري يقترب من استعارة لاعب الإسماعيلي

كرة سلة – سيدات مصر يخسرن من موزمبيق.. وحلم الأولمبياد مستمر

"رهاني هو المونديال".. رسميا – خليلوزيتش مديرا فنيا للمنتخب المغربي

نتائج أليكساندر ستانويفيتش مدرب الزمالك الجديد أمام المدربين الكبار

في إفريقيا الزمالك ديكاداها أشرف بنشرقي

نرشح لكم

أخر الأخبار

في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي لإغلاق قائمته للموسم الجديد 26 دقيقة | الدوري المصري
ضربة مبكرة لريال مدريد.. إصابة هازارد وغيابه قد يمتد لشهر 30 دقيقة | أوروبا
جريشة حكما للقاء الأهلي وبيراميدز 53 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من الأهلي لـ في الجول: حالة واحدة تجعلنا نفكر في إقالة لاسارتي.. ودياز خارج حساباتنا حاليا 59 دقيقة | الدوري المصري
ياسمينا وهايدي السعيد.. قصة مصرية مُشرفة لأصغر حكمتين دوليتين في العالم ساعة | حكايات في الجول
كلوب: أدريان مهدد بالغياب أمام ساوثامبتون "بسبب تورم في الكاحل" ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 إيميليانو دياز لـ في الجول: رامون اعتذر عن عدم تدريب الزمالك.. ووكيله يوضح "مفاجأة" ضمن الأسباب 2 الرياضية السعودية: أهلي جدة يرفع عرضه لضم علي معلول.. و72 ساعة للرد 3 مؤتمر رئيس الزمالك: عن مستجدات ملف المدرب وهجوم على يونس وجعفر و"دياز عرض نفسه علينا" 4 ستانويفيتش لـ في الجول: الزمالك لم يخبرني بتعييني.. وهذا ردي على انتقادات العمل في إسرائيل

قد ينال إعجابك