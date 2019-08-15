"رهاني هو المونديال".. رسميا – خليلوزيتش مديرا فنيا للمنتخب المغربي

أعلن الاتحاد المغربي بشكل رسمي تعاقده مع البوسني وحيد خليلوزيتش كمدير فني جديد لـ المنتخب المغربي.

وقدم الاتحاد المغربي مُدربه الجديد في مؤتمر صحفي اليوم الخميس في مقر الاتحاد في المغرب.

ووقع خليلوزيتش على عقود تدريبه لمنتخب المغرب لمدة 5 سنوات.

وتحدث صاحب الـ 67 عاما عقب توليه قيادة المغرب قائلا: "رهاني مع المنتخب في الفترة المقبلة هو الوصول لكأس العالم 2022".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي "سعيد للغاية بعودتي من جديد للمغرب. كان لي فترة رائعة مع الرجاء وتوجت خلالها بلقب محلي وآخر إفريقي".

وتابع "أرغب في الوصول للمونديال المقبل مع المغرب. سيكون المنتخب الرابع الذي أصله معه للمونديال بعد الجزائر وكوت ديفوار واليابان".

وأتم "بكل تأكيد بطولة إفريقيا المقبلة في حساباتنا. سنعمل على التأهل لها أولا ثم تحديد سقف طموحنا في البطولة".

وعلى الجانب ذاته، تحدث فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي عن قرار تعيين خليلوزيتش، قائلا: "هو مدرب يتطابق عليه بشكل كبير كل المعايير التي وضعتها اللجنة الفنية لاختيار المدرب الجديد".

وأوضح "وحيد يعرف الكرة الإفريقية جيدا بسبب تدريبه لمنتخب الجزائر ومنتخب كوت ديفوار في وقت سابق، إلى جانب معرفته بالكرة المغربية".

وسبق لـ خليلوزيتش العمل في المغرب، وتولى مسؤولية قيادة الرجاء البيضاوي المغربي.

مسيرة خليلوزيتش حافلة في عالم التدريب فتولى قيادة منتخب كوت ديفوار ومنتخب الجزائر في قارة إفريقيا، ومنتخب اليابان في قارة آسيا.

على مستوى الأندية، درب خليلوزيتش طرابزون سبور التركي ودينامو زغرب الكرواتي واتحاد جدة السعودي، إلى جانب ثلاثي الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان وليل وستاد رين.

وحصد خليلوزيتش 6 ألقاب في مسيرته التدريبة. رفع الدوري المغربي مرتين مع الرجاء إلى جانب دوري أبطال إفريقيا مع الفريق المغربي، حصد الدوري والكأس في كرواتيا مع دينامو زغرب وبطولة الكأس في فرنسا مع باريس سان جيرمان.

مع نانت، قاد خليلوزيتش الفريق الفرنسي في 37 مباراة ونجح في تحقيق الانتصار 17 مرة وتعادل 6 مرات وخسر 14 مرة.

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