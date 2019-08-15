كرة يد – ناشئو مصر يصنعون التاريخ في مقدونيا.. إلى نصف نهائي كأس العالم

كتب ناشئو منتخب مصر لكرة اليد تاريخا رائعا لأنفسهم اليوم بعدما تأهلوا إلى نصف نهائي كأس العالم تحت 19 عاما بعد الفوز على أيسلندا.

وتغلب منتخب مصر على أيسلندا في ربع نهائي كأس العالم بنتيجة 35-31.

وتعد هذه هي أول مرة يتأهل فيها المنتخب المصري إلى نصف نهائي كأس العالم منذ إقامة البطولة لأول مرة في عام 2005.

وكان أفضل إنجاز لمصر في تلك المرحلة العمرية هو الحصول على المركز الخامس في عام 2007 في البحرين.

وتقام البطولة حاليا في مقدونيا في الفترة ما بين 6 إلى 18 من شهر أغسطس الجاري.

وسوف يلاقي منتخب مصر الفائز من فرنسا أو البرتغال في نصف النهائي يوم السبت المقبل.

في الوقت ذاته كتب ثلاثي المنتخب أحمد هشام "دودو" ووليد حسن قداح وعبد الرحمن حميد تاريخا رائعا لأنفسهم بالتأهل رفقة ناشئي الفراعنة إلى نصف النهائي.

فقبل عدة أسابيع كان الثلاثي يلعب مع منتخب مصر للشباب في بطولة العالم التي أقيمت في إسبانيا وحصلوا على المركز الثالث بعد الفوز على البرتغال بنتيجة 37-27.

وبعدها عادوا إلى مصر بشكل طبيعي قبل الانضمام إلى بعثة منتخب الناشئين ليساهموا في التأهل التاريخي إلى نصف النهائي.

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