كهربا يُسجل لأول مرة بقميص أفيش البرتغالي

الخميس، 15 أغسطس 2019 - 19:59

كتب : FilGoal

كهربا - أفيش

سجل محمود عبد المنعم "كهربا" هدفا في انتصار فريقه ديسبورتيفو أفيش البرتغالي وديا أمام فريق إنفيستا البرتغالي.

محمود كهربا

النادي : ديسبورتيفو أفيش

ديسبورتيفو أفيش

البرتغالي أوجوستو إيناسيو المدير الفني لفريق أفيش البرتغالي قرر إقامة مباراة ودية لفريقه بين الجولة الأولى والثانية في الدوري البرتغالي، لتجهيز لاعبيه بشكل أفضل.

وانتصر أفيش على إنفيستا في لقاء ودي مساء يوم الأربعاء، شهد الهدف الأول لـ كهربا بقميص الفريق البرتغالي.

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كهربا شارك أساسيا ونجح في تسجيل الهدف الثاني لفريقه من علامة الجزاء في الدقيقة 50.

إيريك سيلفا سجل أولا لـ أفيش في الدقيقة 28 قبل أن يسجل كهربا من ركلة جزاء في الدقيقة 50.

أهداف أفيش استمرت أمام الفريق البرتغالي المغمور، ليسجل إيفانيلسون الهدف الثالث في الدقيقة 58 ثم يختتم فاريلا الرباعية في الدقيقة 86.

لقاء تحضيري استعدادا لمواجهة ماريتيمو يوم الأحد في الجولة الثانية من الدوري البرتغالي.

وبدأ أفيش مشواره في الدوري بالخسارة أمام بوافيستا 2-1 في الجولة الأولى.

ولا يحق لـ كهربا المشاركة مع أفيش في أي مباراة رسمية بسبب أزمته مع الزمالك.

النادي البرتغالي تقدم بشكوى للاتحاد الدولي "فيفا" في وقت سابق ضد الزمالك واتحاد الكرة المصري بسبب عدم إرسال البطاقة الدولية الخاصة باللاعب حتى الآن.

ورفض الاتحاد المصري منح البطاقة الدولية لكهربا إلى النادي البرتغالي بسبب ارتباط اللاعب بعقد ممتد لمدة ثلاث سنوات مع الزمالك.

وأخطر أفيش اتحاد الكرة بتقديم شكوى رسمية ضده ونادي الزمالك من أجل البطاقة الدولية.

وطالب أفيش باستخراج بطاقة دولية مؤقتة تمكن كهربا من اللعب مع الفريق البرتغالي لحين إنهاء وتسوية مشكلته مع نادي الزمالك.

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