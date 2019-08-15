كرة سلة – سيدات مصر يخسرن من موزمبيق.. وحلم الأولمبياد مستمر

خسر منتخب مصر للسيدات لكرة السلة من موزمبيق اليوم الخميس بنتيجة 80-66 في ربع نهائي "الأفرو باسكت".

وكان منتخب مصر بلغ ربع النهائي عقب انتصاره على الكاميرون أمس الأربعاء بنتيجة 68-63.

وخسر الفراعنة الربع الأول بنتيجة 26-9، وانتصر الفريق في الربع الثاني بنتيجة 19-11.

ولكن في الربع الثالث فاز المنتخب الموزمبيقي بنتيجة 16-14، قبل أن ينتصر في الربع الرابع والأخير بنتيجة 27-24.

وبذلك سوف ينافس منتخب مصر على المراكز من الخامس إلى الثامن.

وينتظر منتخب مصر الخاسر من لقاء السنغال وأنجولا لملاقاته غدا الجمعة في مباريات الملحق.

وتملك سيدات الفراعنة فرصة إن احتللن المركز الخامس أو السادس التأهل إلى التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 لكن بشرط الفوز في مباراة الغد.

تلك التصفيات تتكون من أول ستة فرق في البطولة الحالية ومن ثم يتأهل أصحاب أول مركزين إلى الأولمبياد مباشرة.

وتقام بطولة "الأفرو باسكت" في السنغال في الفترة ما بين 10 إلى 18 من شهر أغسطس الجاري.

وكان منتخب مصر سبق وأن توج بالبطولة عامي 1966 و1968 كما المركز الثاني مرتين في 1970 و1977، تخللهم المركز الثالث في عام 1974.

اقرأ أيضا

تعرف على مركز صلاح بين أفضل لاعبي أوروبا

فان دايك ينافس رونالدو وميسي على جائزة أفضل لاعب في أوروبا

ستانويفيتش لـ في الجول: الزمالك لم يخبرني بتعييني.. وهذا ردي على انتقادات العمل في إسرائيل

ماذا تخبرنا "فوتبول مانجر" عن ستانويفيتش؟ ثنائي هجومي ومثله الأعلى مورينيو

خبر في الجول - تضاؤل فرص محمود علاء في اللحاق بمواجهة ديكاداها