تقرير برازيلي: ساو باولو يتجاهل عرض أهلي جدة لضم ظهيره الأيسر

الخميس، 15 أغسطس 2019 - 20:33

كتب : FilGoal

رينالدو - ساو باولو

رفض نادي ساو باولو البرازيلي العرض السعودي الأول من أهلي جدة عن ظهيره الأيسر البرازيلي رينالدو دا سيلفا.

صحيفة لانس البرازيلية كشفت "تجاهل" نادي ساو باولو للعرض السعودي من أهلي جدة بسبب "القيمة المالية القليلة للغاية".

وأشارت الصحيفة إلى "أهلي جدة عرض تقسيط مبلغ صفقة رينالدو وهو الأمر الذي جعل النادي البرازيلي يتجاهل العرض ولم يستكملوا المحادثات".

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ولا تستبعد الصحيفة البرازيلي عودة أهلي جدة بعرض مُحسن لساو باولو للحصول على ظهيره الأيسر.

صحيفة الرياضية السعودية كشفت في تقرير حصري لها يوم الأربعاء الماضي، استقرار أهلي جدة على اسم رينالدو دا سيلفا في مركز الظهير الأيسر.

مصادر من النادي السعودي تحدثت للرياضية لتكشف "رينالدو دخل ضمن اهتمامات الفريق وإدارة النادي تتفاوض مع اللاعب وناديه من أجل التعاقد معه خلال الأيام المقبلة".

وحاول أهلي جدة في وقت سابق التعاقد مع علي معلول ظهير أيسر الأهلي، والآن يتجه للدوري البرازيلي.

وانتقل رينالدو إلى ساو باولو في 2017 قادما من شابيكوينسي البرازيلي.

الظهير الأيسر صاحب الـ 29 عاما يرتبط بعقد مع ساو باولو حتى 2020.

وشارك رينالدو في 15 مباراة هذا الموسم ونجح في تسجيل 3 أهداف والصناعة مرة.

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