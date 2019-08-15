اقترب النادي المصري من إتمام ثالث صفقاته الصيفية للموسم المقبل، وستكون من الإسماعيلي.

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل الإسماعيلي، بأن النادي المصري اقترب من ضم عمر الوحش لاعب وسط الإسماعيلي، على سبيل الإعارة مع نية الشراء بشكل نهائي.

عمر الوحش صاحب الـ24 عاما يلعب في وسط الملعب الدفاعي، ويمكنه أيضا شغل مركز صانع اللعب.

وقضى الوحش، النصف الثاني من الموسم الماضي معارا من الإسماعيلي إلى نادي مصر للمقاصة.

يذكر أن المصري أبرم صفقتين إلى الآن هذا الصيف، هما مفتاح طقطق الجناح الليبي، واستعارة محمد خالد "شيكا" من فاركو مع أحقية الشراء النهائي.

ويستعد المصري لبداية مشواره في الكونفدرالية الإفريقية خلال أيام.

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