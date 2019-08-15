الإسماعيلي: تصرفات عواد كانت سخيفة.. "إذا ارتدى شارة القيادة لهبطنا للدرجة الثانية"

هاجم صبري المنياوي مدير الكرة بالجهاز الفني للإسماعيلي، حارس المرمى السابق للفريق محمد عواد، الذي انتقل إلى صفوف الزمالك هذا الصيف.

وصرح المنياوي خلال استضافته بقناة تايم سبورتس "تصرفات عواد كانت سخيفة في عدة مواقف، أولها عند توقيع عقود إعارته لنادي الوحدة السعودي، تراجع عن اتفاقه مع إدارة الإسماعيلي بتجديد تعاقده لمدة عام قبل التوقيع للنادي السعودي".

وأضاف "بعد انتهاء إعارة عواد، انقطع عن تدريبات الإسماعيلي لما يقرب من شهر ولوح بقرار رحيله ثم ارتدى قميص الزمالك، وتم تدوين غيابه في سجلات اتحاد الكرة، فهي فترة كفيلة بتغريمه 3 ملايين جنيه، لأن الغياب بدون إذن عن التدريب لأول مرة غرامته 20 ألف جنيه ثم تتضاعف العقوبة 40 ألف جنيه إذا تكرر الغياب كل يومين أو ثلاثة".

وأشار مدير الكرة بالإسماعيلي "عواد لم يتحدث معنا بصراحة حول رغبته في الرحيل بينما أكد رئيس النادي حاجة الفريق لجهوده في الموسم الجديد، ومع انتظامه في التدريبات افتعل أكثر من مشكلة، وتعالى على زملائه بقوله (هل سألعب مع هذه المجموعة من اللاعبين؟)".

واستطرد صبري المنياوي "عواد كان يقول أنه قائد الفريق، ولكنه أبدى اعتراضه على عدة أمور منها مطالبته بعدم إغلاق أبواب معسكر النادي بعد الساعة 11 مساء، ثم تحفظه على مطالبتي للاعبين بإغلاق هواتفهم المحمولة أثناء الاجتماعات أو وجبات الأكل".

ونوه المنياوي "عواد خانه التوفيق في المعاملة، أنا أول من عملت له عقد احترافي في موسم 2013/2012، والنادي الإسماعيلي وراء حصوله على الملايين، فهو لم يتعامل بلباقة مثل محمود متولي الذي انتقل إلى الأهلي".

وأتم تصريحاته "قلت لمحمد عواد أنه إذا ارتدى شارة قيادة الإسماعيلي في الموسم الجديد، سيهبط الفريق للدرجة الثانية".

محمد عواد قضى الموسم الماضي معارا لنادي الوحدة السعودي، وانتقل للزمالك في السوق الصيفية الحالية.

صاحب الـ27 عاما شارك في 27 مباراة مع الوحدة في الدوري السعودي، وحافظ على نظافة شباكه في 7 مباريات.

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