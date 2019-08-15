رئيس النادي يعلن.. ستانويفيتش مدربا لـ الزمالك

أعلن رئيس نادي الزمالك أن الصربي أليكساندر ستانويفيتش سيكون المدرب الجديد للفريق.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم" في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، إن المدرب سيصل مصر يوم الجمعة لتوقيع العقود وتسلم المهمة بشكل رسمي بحسب تعبير رئيس الزمالك.

وأضاف رئيس النادي أن التذاكر تم إرسالها بالفعل لمدرب بارتيزان الصربي السابق.

وكان ستانويفيتش، الذي انفرد FilGoal.com بخبر ترشيحه لتدريب الزمالك وملاقاة اسمه لقبول لدى المشرف العام على الكرة في الزمالك أمير مرتضى منصور، ضمن قائمة من 6 مدربين اختار منها عدد من نجوم الكرة السابقين في النادي مدربا للفريق.

في هذا الصدد قال رئيس النادي "حضر حوالي 14 نجما من نجوم الزمالك السابقين، وكان هذا المدرب رقم 1 في التصويت".

من هو ستانويفيتش؟

يبلغ المدرب الصربي من العمر 45 عاما، وهو بطل سابق للدوري الصربي مع بارتيزان مرتين، في 2010 و2011.

كما فاز بالكأس في صربيا في 2011.

بارتيزان كان محطة ستانويفيتش الأولى كرجل أول بعد أن اعتزل وتولى منصب مساعد ميروسلاف دجوكيتش في فريقي سريم وبارتيزان، ومنتخب صربيا.

وبعدها، رحل لاعب بارتيزان ومايوركا الإسباني السابق إلى الصين وتولى تدريب أيربين وبكين جوان، وكذلك تولى تدريب مكابي حيفا الإسرائيلي وباوك سالونيكا في اليونان والقادسية في السعودية.

ورحل ستانويفيتش عن فريق بكين رينهي، آخر مهمة تدريبية له، في الصيف الحالي.

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