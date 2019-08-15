بعد الفوز بالسوبر الأوروبي.. إنجاز جديد لـ محمد صلاح على المستوى العربي

حقق النجم المصري محمد صلاح إنجازا جديدا على مستوى تاريخ اللاعبين العرب بعدما توج مع فريقه ليفربول بلقب السوبر الأوروبي.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وتوج ليفربول بكأس السوبر الأوروبي بالفوز على تشيلسي بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 2-2.

وأصبح محمد صلاح أول لاعب عربي في التاريخ يشارك في مباراة السوبر الأوروبي أساسيا ويتوج بلقب البطولة.

وفاز المغربي أشرف حكيمي بلقب السوبر الأوروبي مع ريال مدريد في عام 2017 لكنه لم يشارك في المباراة.

وبذلك يصبح محمد صلاح أول لاعب عربي يشارك في مباراة السوبر الأوروبي ويفوز بها.

بطولة السوبر الأوروبي هي الثانية لمحمد صلاح مع ليفربول بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا قبل عدة شهور بالفوز على توتنام في النهائي الذي أقيم في مدريد.

اقرأ أيضا:

في الجول يكشف سبب غياب عبد الله جمعة عن الزمالك أمام ديكاداها

إيميليانو دياز لـ في الجول: رامون عرض نفسه على الزمالك؟ لماذا فتحوا المفاوضات مجددا إذا؟

عامر حسين لـ في الجول: الخميس تحديد موعد قرعة الدوري.. وخطاب لـ برزنتيشن بسبب السوبر

عامر حسين لـ في الجول: الزمالك يطرح تذاكر مباراة ديكاداها مساء الأربعاء

عامر حسين لـ في الجول: الخميس تحديد موعد قرعة الدوري.. وخطاب لـ برزنتيشن بسبب السوبر