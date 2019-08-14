استنكر إيميليانو دياز نجل رامون دياز المدرب الأرجنتيني المحتمل قيادته لنادي الزمالك، ما يقال بأن يكون والده قد عرض نفسه لتدريب الفريق.

وقال إيميليانو دياز نجل ومساعد رامون دياز في تصريحات لـFilGoal.com: "إذا كان رامون دياز هو من عرض نفسه على الزمالك، فلماذا إذا اتصلوا بنا أمس مرة أخرى وفتحوا المفاوضات مجددا؟".

وأضاف "الزمالك عرض على رامون دياز الحصول على 50% من قيمة عقده مقدما كما اشترط هو في وقت سابق، لكن رامون دياز كان له بعض الشروط الأخرى".

كان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن اشتراط رامون دياز الحصول على 50% من قيمة عقده مقدما للموافقة على تدريب الزمالك. (طالع التفاصيل)

وأوضح "رامون دياز طلب بعض الشروط الأخرى خاصة بالمعاونين في جهازه، وأعتقد إذا تمت الموافقة على هذه الشروط سيوافق على تدريب الزمالك في الفترة المقبلة".

مساعد دياز لفت النظر أيضا لتوقيت قبوله المهمة، والتي لن تكون قبل بداية شهر سبتمبر المقبل، فقال "إذا تولى رامون دياز تدريب الزمالك، فسيكون ذلك بداية من 1 سبتمبر المقبل".

وأتم "رئيس الأرجنتين سيقيم حفلا كبيرا لرامون دياز يوم 29 أغسطس المقبل بمناسبة بلوغه سن الستين، ولذلك فلن يكون قادرا على المجيء إلى مصر قبل يوم 1 سبتمبر".

رئيس الزمالك عقد مؤتمرا صحفيا صباح اليوم الأربعاء، تحدث فيه عن موقف رامون دياز من تدريب الفريق، وأنه هو من عرض نفسه على الفريق. (طالع التفاصيل)

ويبحث الزمالك عن مدرب جديد خلفا لخالد جلال الذي أقالته الإدارة على خلفية خسارة لقب الدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة ديكاداها الصومالي يوم الجمعة المقبل، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

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