بعد عودته من الدوري الأمريكي، كانت رغبته الرحيل عن سبورتنج، ليخلق مشكلة كبرى بين الأهلي والزمالك.

انتقل إيهاب أمين لاعب نادي سبورتنج لكرة السلة إلى النادي الأهلي في صفقة تكلفت مليوني و750 ألف جنيه -أغلى صفقة في تاريخ السلة المصرية- ولا يتبقى سوى الإعلان الرسمي فقط.

وبعد ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن رفض سبورتنج لعرض أكبر من الزمالك وتفضيل العرض الأهلاوي الأقل، تواصل FilGoal.com مع النادي السكندري لمعرفة الحقيقة وهل تدخل عامر حسين رئيس لجنة المسابقات ورئيس اللجنة الرياضية في النادي بالفعل لتحويل الصفقة إلى الأهلي؟

مصدر من نادي سبورتنج –فضل عدم ذكر اسمه- قال لـFilGoal.com: "ينص القانون بأن اللاعب الذي يذهب للاحتراف خارج مصر، لابد أن يعود لناديه الأصلي إلزاميا طالما لم يتم عامه السادس والعشرين".

وأضاف "بالتالي عاد إيهاب أمين إلينا بعد عودته من دوري الجامعات الأمريكي. ما حدث أن سبورتنج باع اللاعب إلى الأهلي مقابل 2 مليون و750 ألف كأغلى صفقة في تاريخ كرة السلة المصرية".

وأكمل "عامر حسين عضو عامل في النادي وليس عضوا في مجلس الإدارة ليتخذ قرارات".

وأتبع "لا يمكن تحويل عامر حسين للتحقيق، لأنه أساسا لم يوقع على أي شيء".

المصدر رد أيضا على سبب انتقاله إلى القلعة الحمراء، فقال "لماذا سينتقل للأهلي؟ لأنه كتب رغبة مفادها الانتقال للأهلي كرغبة وحيدة أو عدم اللعب لسبورتنج".

وواصل "سبورتنج أراد الاستفادة ماديا، وبالفعل حقق صفقة قياسية في تاريخ السلة المصرية".

وماذا عن عرض الزمالك؟

يقول المصدر "الزمالك لم يرسل عرضا رسميا إلى الآن من الأساس، ولكن كل المفاوضات كانت شفهية مع أحد أعضاء مجلس الإدارة".

وأتبع "في الموسم الماضي وافقنا على بيع ثلاثة لاعبين للزمالك في كرة اليد والسلة والطائرة، منهم وسام سامي الذي كان قد جدد للفريق قبلها، لكن رغبته كانت الانتقال للزمالك، والرغبة دائما تكون الفيصل. وبالتالي لا توجد مشاكل معهم".

FilGoal.com انتقل لسؤال طارق طابوزادة أمين صندوق نادي سبورتنج عن حقيقة تحويل عامر حسين للتحقيق، فقال "عامر حسين ليس رئيسا للنشاط الرياضي وإنما رئيسا للجنة رياضية تخص أعضاء النادي فقط".

وأضاف "لم يقرر مجلس الإدارة أي قرار بخصوص عامر حسين، ولا صحة لتحويله للتحقيق"

وأضاف "دور اللجنة الرياضية في النادي استشاري لتقديم توصيات فقط، أما القرارات فيتخذها مجلس الإدارة".

وأتم "هناك اجتماع لمجلس الإدارة يوم الأحد للحديث عن كافة جوانب الصفقة".

ولم يعلن النادي الأهلي عن صفقة ضم إيهاب أمين رسميا حتى الآن، ومن المنتظر الإعلان عن الصفقة خلال ساعات.

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