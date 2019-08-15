لامبارد يكشف حديثه مع أبراهام بعد إهدار ركلة الترجيح الحاسمة أمام ليفربول

الخميس، 15 أغسطس 2019 - 00:46

كتب : FilGoal

ليفربول - تشيلسي

كشف فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي عن حديثه مع تامي أبراهام مهاجم الفريق الشاب بعد إهداره لركلة الترجيح الحاسمة.

تامي أبراهام أهدر الركلة الخامسة لتشيلسي، ليتوج ليفربول بطلا لكأس السوبر الأوروبي لعام 2019 للمرة الرابعة في تاريخه.

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وقال لامبارد في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "عقب المباراة تحدثت مع أبراهام وكان في قمة الحزن".

وأضاف "قلت له ألا يخاف، وأن ما حدث أمرا عاديا يحدث لكل اللاعبين".

لامبارد أتبع "قلت له أيضا أنه أبلى بلاء حسنا في اللقاء، وقدم المطلوب منه، وهذه الحالات تحدث في مسيرة كل لاعب".

وواصل "سنساند أبراهام ونقدم له الدعم، وننتظر منه الكثير في الفترة المقبلة".

وأتم "لا أريد البحث عن الأعذار. سواء وصلنا إلى هنا قبل ليفربول أو بعدهم، فقد كانت مباراة تستحث بذلنا لأداء جيد، ولكننا خسرنا اللقب في النهاية ومن سوء حظنا أننا لعبنا مباراة في نهاية الأسبوع وأمام منافس قوي مثل مانشستر يونايتد".

ويقود فرانك لامبارد تشيلسي خلال الموسم الجاري بعدما قاد دربي كاونتي في الموسم الماضي.

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