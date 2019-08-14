قائمة الزمالك – 9 صفقات جديدة وغياب بوطيب وساسي وطارق حامد أمام ديكاداها

9 صفقات جديدة ستتواجد في قائمة الزمالك، فيما يغيب خالد بوطيب عن أولى مباريات الفريق في دوري أبطال إفريقيا.

أعلن طارق يحيى المدير الفني المؤقت لنادي الزمالك، قائمة فريقه لمواجهة ديكاداها الصومالي في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

قائمة الزمالك شهدت تواجد 9 صفقات جديدة، فيما غاب الثنائي إمام عاشور، ومحمد أوناجم غير المقيد بالقائمة الإفريقية.

من جهة أخرى، غاب خالد بوطيب المهادجم المغربي عن قائمة اللقاء، بجانب الثنائي طارق جامد، وفرجاني ساسي للحصول على راحة، ويغيب أيضا عبد الله جمعة الظهير الأيسر لأسباب فنية.

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل – محمد صبحي.

الدفاع: محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني - محمد عبد السلام - حازم إمام - حمدي النقاز - محمد عبد الشافي.

الوسط: محمود عبد العزيز - محمد حسن - محمد عنتر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - يوسف إبراهيم "أوباما" - كريم بامبو - أشرف بنشرقي – أحمد سيد "زيزو" - إسلام جابر.

الهجوم: عمر السعيد - مصطفى محمد

ويلتقي الزمالك مع ديكاداها الصومالي مساء الجمعة المقبل، في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا.

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