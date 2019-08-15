قال أليكساندر ستانويفيتش الذي أعلن رئيس الزمالك تعيينه لتدريب الفريق إن أحدا لم يطلب منه القدوم إلى مصر حتى الآن.

وأكمل ستانويفيتش ضاحكا: "شكرا لكم، أنتم أول من أخبرني بخبر تعييني في الزمالك".

وكشف " لم يتصل بي أي مسؤول في الزمالك حتى الآن ليخبرني بتعييني رسميا والآن أول مكالمة تلقيتها في الصباح كانت منكم لتخبروني".

ولكنه استدرك "نعم تحدثنا في الأيام الماضية عن إمكانية تولي قيادة الزمالك، لكن لم يتصلوا بي لإعلامي بتعييني بشكل رسمي".

وهنا سأله FilGoal.com، هل قابلت أمير مرتضى في أوروبا؟ ليجيب "لا يمكنني أن أقول شيئا الآن لأن الزمالك لم يخبرني رسميا وبالتالي لا يمكنني التحدث في هذا الأمر، ولكن يبدو أن رئيس الزمالك قال كل شيء".

وأردف "أعرف كل شيء عن الزمالك وأتابعه، شاهدت مباريات للفريق في الموسم الماضي والآن أعرف أخباره بشكل يومي لكن طالما الزمالك لم يعلن تعييني بشكل رسمي لا يمكنني التحدث عن شيء يخص الفريق، ولكن لم أوقع على عقود تدريب الفريق حتى الآن".

العمل في إسرائيل

وسأل FilGoal.com ستانويفيتش، هناك انتقادات توجه للزمالك بسبب عملك السابق في إسرائيل، هل يضعك ذلك تحت ضغط؟ ليرد الصربي "هذا حديث غير احترافي وأمر سياسي ليس له علاقة بكرة القدم، لا يمكن أن أتحدث عن ذلك طالما لست مدرب الزمالك حتى الآن، ولن أستطيع التحدث أكثر من ذلك في هذه النقطة".

وأتم "لم يتم إخباري بأن أسافر إلى مصر يوم الجمعة. لم يطلب مني مسؤولو الزمالك القدوم لمصر حتى الآن".

من هو ستانويفيتش؟

يبلغ المدرب الصربي من العمر 45 عاما، وهو بطل سابق للدوري الصربي مع بارتيزان مرتين، في 2010 و2011.

كما فاز بالكأس في صربيا في 2011.

بارتيزان كان محطة ستانويفيتش الأولى كرجل أول بعد أن اعتزل وتولى منصب مساعد ميروسلاف دجوكيتش في فريقي سريم وبارتيزان، ومنتخب صربيا.

وبعدها، رحل لاعب بارتيزان ومايوركا الإسباني السابق إلى الصين وتولى تدريب أيربين وبكين جوان، وكذلك تولى تدريب مكابي حيفا الإسرائيلي وباوك سالونيكا في اليونان والقادسية في السعودية.

ورحل ستانويفيتش عن فريق بكين رينهي، آخر مهمة تدريبية له، في الصيف الحالي.

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