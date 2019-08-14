ماركا: سان جيرمان يحلم بضم ثنائي ريال مدريد مقابل نيمار

يرغب نادي باريس سان جيرمان في بيع نجمه نيمار خلال السوق الصيفية، وفي المقابل "يحلم" حسب وصف صحيفة "ماركا" الإسبانية بضم الثنائي فينيسيوس جونيور ولوكا مودريتش من ريال مدريد إذا ما رغب في ضم الدولي البرازيلي.

نيمار أصبح حديث الساعة في إسبانيا وفرنسا، إذ أنه القصة الأهم حاليا في سوق الانتقالات الصيفية التي تغلق أبوابها يوم 2 سبتمبر.

يوم الأربعاء نشرت تقارير فرنسية تفاصيل اجتماع دام لـ3 ساعات بين برشلونة وباريس سان جيرمان لمناقشة احتمالية انضمام نيمار للفريق الكتالوني، لكن في المقابل أشارت التقارير إلى رغبة لدى النادي الفرنسي في دخول ريال مدريد على خط المفاوضات من لأج نشوب حرب عروض بين قطبي إسبانيا. (طالع التفاصيل كاملة)

تقرير صحفية ماركا قال إن النادي الفرنسي يرغب في الحصول على الثنائي، لماذا؟

ماركا قالت إن ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان "يحلم" بالحصول على خدمات فينيسيوس حتى أنه وضعه ضمن قائمته القصيرة لوقت طويل.

على الجانب الآخر فالنادي الفرنسي يرى في فينيسيوس خيارا مثاليا لتعويض رحيل نيمار، لكن هل سيقبل ريال مدريد؟ بالطبع لا.

ريال مدريد يرفض حتى التفكير في التخلي عن فينيسيوس حتى وإن لم يكن جيدا كفاية في الجولة التحضيرية للموسم المقبل. إذ أن النادي الإسباني ليس لديه أي شك حيال مستقبل اللاعب البرازيلي ولا ينوي التخلي عنه بأي قيمة مالية.

كما أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد مقتنع كليا بأنه سيكون أهم لاعب في مستقبل ريال مدريد، حتى أن تلك كانت أولى خلافاته مع جولين لوبتيجي المدرب السابق للنادي الملكي.

يتواجد كذلك الثنائي مودريتش وكاسيميرو ضمن قائمة ليوناردو القصيرة، إلا أن النادي الفرنسي استبعد الثنائي جيمس رودريجيز وجاريث بيل من اهتماماته.

لكن أيضا نوهت ماركا إلى أن سان جيرمان ليس مهتم بشدة بخدمات كاسيميرو مثل الماضي، نظرا لأن النادي عزز هذه المنطقة في وسط الملعب ولم يعد بحاجة ماسة إلى خدماته مثل الماضي.

على الجانب الآخر ريال مدريد يتابع الوضع عن كثب وما يحدث في باريس سان جيرمان. خاصة وأنه حدث اجتماع فعليا بينه وبين برشلونة، ولم يتواجد أي تواصل بعد من النادي الملكي لضم نيمار.

وقد يتغير موقف ريال مدريد خاصة إن لم يتوصل برشلونة وباريس سان جيرمان لاتفاق أو تتقدم المفاوضات.

الوضع حتى الآن في ريال مدريد أن النادي لا يرغب ولا يمكنه تحمل قيمة ضم نيمار، والتي تتخطى حاجز الـ222 مليون يورو التي دفعها سان جيرمان منذ عامين لضمه، كما أن اللاعبين الذين يحلم سان جيرمان بضمهم من ريال مدريد ليسوا حتى موضع نقاش حاليا.

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