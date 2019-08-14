فينالدوم: كلوب منحنا محاضرة ما قبل نهائي الأبطال مرتديا "سروالا داخليا ماركة رونالدو"

كشف جيني فينالدوم لاعب وسط ليفربول إن مدربه يورجن كلوب منح فريقه محاضرة ما قبل نهائي دوري الأبطال 2018، مرتديا سروالا داخليا فوق ملابسه!

جيورجينيو فينالدوم النادي : ليفربول ليفربول

ليس هذا فقط، السروال الداخلي كان ماركة CR7 الخاصة بنجم المنافس خلال المباراة، ولاعب يوفنتوس الحالي، كريستيانو رونالدو.

وقال فينالدوم لـ "ذا أثليتيك": "رأينا كلوب يرتدي السروال الداخلي وانفجر الجميع في الضحك. هذا قتل التوتر".

وأردف "في تلك المواقف، الكل يكون مركزا وجادا للغاية، ولكنه كان مرتاحا ومسترخيا وقام بتلك المزحة".

وشدد "لقد فعل مئات الأشياء مثل تلك، عندما ترى مدربك واثقا ومرتاحا هذا يؤثر عليك بالإيجاب".

وأتم "لديه سلوك مثل الأب في هذه المواقف، وبالتالي يرفع الضغط من علينا كثيرا".

ورغم ذلك، خسر ليفربول المواجهة 3-1 بعد إصابة محمد صلاح في الدقائق الأولى.

إلا أن الريدز عادوا وحققوا اللقب في الموسم الماضي بالفوز 2-0 على توتنام، وحينها سجل صلاح الهدف الأول.

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