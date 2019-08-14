تقرير يكشف عما دار في اجتماع الـ3 ساعات بين برشلونة وسان جيرمان من أجل نيمار

دام الاجتماع بين ممثلي نادي برشلونة ونظرائهم من باريس سان جيرمان لـ3 ساعات، تناقش فيها الطرفان حول إمكانية انضمام نيمار إلى الفريق الكتالوني. وصحيفة "لو باريسيان" سلطت الضوء على كل ما دار في هذا الاجتماع.

المحادثات التي دارت يوم الثلاثاء بين الطرفين وشهدت تواجد إريك أبيدال مدير الكرة بالنادي بجانب خافيير بورداس عضو مجلس الإدارة في مدينة باريس للاجتماع مع ليوناردو المدير الرياضي والوسيط أندري كوري.

لم يتفق الأطراف خلال الاجتماع سوى على عنصر وحيد حتى الآن: فيليبي كوتينيو، كيف ذلك؟ إليكم التقرير كاملا.

في بداية الاجتماع عرض برشلونة على باريس سان جيرمان أن ينضم كوتينيو إلى صفوفه بجانب مبلغ من المال، في المقابل النادي الفرنسي رحب بالفكرة، لكنه رفض تماما القيمة التي يقيم بها النادي الكتالوني اللاعب ووجدها مبالغ فيها.

بكم يقيم برشلونة كوتينيو؟ مبلغ يتراوح من 119-120 مليون يورو، وهو ما وجده باريس سان جيرمان مبالغ فيه مقارنة بسوء مستوى اللاعب صاحب الـ27 عاما مع الفريق.

بعد ذلك عرض برشلونة أن يدفع مبلغا إضافيا من أجل كوتينيو، يتراوح بين 60 إلى 85 مليون يورو، وهو ما وجده سان جيرمان قليلا.

سان جيرمان يرغب في الحصول على مبلغ أكثر من 222 مليون يورو وهو ما دفعه لضم نيمار منذ عامين. ولذلك طلب من برشلونة أن يدفع مبلغ 119 مليون يورو بجانب خدمات كوتينيو ونيلسون سيميدو.

برشلونة وجد أن الشرط الجزائي في عقد سيميدو يقدر بـ100 مليون يورو، بجانب أن كوتينيو يقدر بالنسبة لهم بـ120 مليون يورو، ما يعني أن قيمة الصفقة ستتخطى حاجز الـ250 مليون يورو وقد تصل إلى 300 مليون.

لكن برشلونة رفض تلك الفكرة جملة وتفصيلا، أولا بسبب ارتفاع القيمة المادية، وثانيا لأنه لا يرغب أبدا في خسارة الظهير البرتغالي سيميدو.

عاد باريس سان جيرمان لمناقشة ضم لاعب آخر بعد رفض برشلونة لفكرة التخلي عن سيميدو، وهو عثمان ديمبيلي، لكن النادي الإسباني رفض الفكرة.

عرض برشلونة على باريس سان جيرمان، خدمات إيفان راكيتيتش وكوتينيو بجانب مبلغ من المال، لكن باريس سان جيرمان قال إنه ليس مهتما بالحصول على خدمات راكيتيتش.

موقف ريال مدريد

الصحيفة الفرنسية قالت إن منافسة ريال مدريد ستتسبب في حرب عروض بين الطرفين.

لكن ريال مدريد يعي جيدا أن نيمار سيفضل العودة إلى برشلونة، وبالتالي سيفضل الانتظار لضم كيليان مبابي خلال الصيف المقبل.

ما الموقف إذا بين برشلونة وسان جيرمان؟

مصدر داخل باريس سان جيرمان صرح للصحيفة قائلا :"الاجتماع دار في عدة دوائر والمفاوضات كان من الصعب أن تصبح متقدمة، لم يكن جيدا".

أما مصدر مقرب من نيمار فقال لها :"باريس سان جيرمان قرر التواصل مع برشلونة للرد على العروض المختلفة التي قدمها النادي خلال 24 إلى 48 ساعة المقبلة".

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