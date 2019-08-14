مؤتمر رئيس الزمالك: عن مستجدات ملف المدرب وهجوم على يونس وجعفر و"دياز عرض نفسه علينا"

لم يقم رئيس الزمالك بالإعلان عن اسم مدرب الفريق الجديد، ولكنه أفصح عن تفاصيل جديدة عن عملية التفاوض كما كشف عن سبب عدم إعلان الاسم.

وقال رئيس الزمالك في المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء في مقر النادي: " لن أعلن اسم المدرب حتى لا يقوم من يحاربون الزمالك بمحادثته. وتم الاتفاق على الجهاز المعاون له أيضا بالكامل".

وأضاف " المدير الفني الجديد سيصل للقاهرة يوم الأحد بعد المباراة المقبلة ضد ديكاداها ، وأنهينا توقيع العقود الخاصة به لتولي تدريب الفريق".

وأكمل " أشكر أحمد مرتضى وأمير مرتضى اللذان جابا العالم كله على حسابهم من أجل السفر للبحث والتفاوض مع مدير فني يناسب نادي الزمالك. هما لم يتعاقدا، فقط أحضرا السير الذاتية والاختيار للجنة الفنية، وكان هناك اسمان ومجلس الإدارة اختار المدير الفني ولن أعلن اسمه إلا عندما يحضر إلى مصر".

وشدد "بخصوص ما قيل عن سفر أحمد وأمير للبرتغال من أجل تسوية مستحقات جوزفالدو فيريرا، هذا ليس صحيحا، السفر كان من أجل التفاوض، لا يعقل السفر بتكلفة 100 ألف دولار من أجل 10 آلاف دولار لديه موجودة بالبنك، الرجل اعتذر وقال لو اتفقنا سأدرب الفريق بداية من شهر أكتوبر أو نوفمبر".

وأعلن "دياز هو الذي عرض نفسه على نادي الزمالك ونجله تحدث وكشف ذلك؛ وكان يريد تدريب نادي الزمالك العظيم ووصلنا لراتب شهري ٢ مليون دولار وشرط جزائي شهر من قيمة العقد وعدد المدربين المساعدين، من يحارب الزمالك من داخل النادي وتحدثوا معه أننا نقوم بتأخير المستحقات، أتحدى أن أي لاعب أو مدرب رحل له مستحقات لدى النادي".

وانتقل بعدها رئيس الزمالك للحديث عمن أسماهم أبناء النادي قائلا: " وجهت الدعوة لعدد من أبناء النادي منهم حسن شحاتة وحازم إمام ورضا عبد العال لاختيار مدير فني لكنه لم يحضروا، ويا رضا عبد العال بدلا من الحديث في البرامج إعلن عن رأيك في الغرف المغلقة وأشكر كل من حضر من رموز النادي لاختيار المدرب".

وكشف " هناك فيلسوف ومعلم وثعلب صغير يتحدثون أنني منفرد في قرار المدير الفني، الزمالك ليس عزبة وحينما اخترت لجنة تضم أيمن يونس وفاروق جعفر وميدو ليختاروا مديرا فنيا أجنبيا، فوجئت أن اللجنة اختارت فاروق جعفر مديرا فنيا وأيمن يونس مديرا للكرة، يختارون أنفسهم وهذا حدث منذ فترة".

وكذلك، تحدث رئيس الزمالك عن سمير محمود عثمان رئيس لجنة الحكام الجديد قائلا: " تعيينك يا سمير عثمان خطأ، هذا ليس من اختصاص اللجنة الموقتة ولو نريد حكما أجنبيا سنجلبه لو هناك ظلما من المصريين، أنت كنت تعمل في قناة الأهلي بأجر. بدلا من أن تدافع عن الحكم المصري انظر للفساد داخل اتحاد الكرة ، ولو رأيت أي ظلم على الزمالك سأجلب حكاما أجانب".

وأعلن " بداية من مساء اليوم سيتم طرح ١٠ الاف تذكرة في مقر النادي ولن يتم طرح أي تذكرة في الإسكندرية، هناك ناس تأخذ التذاكر ويتم منحها للألتراس الذين يهينون الشرطة والجيش".

وأردف "وصلني خطابا أن ألعب مباريات إفريقيا والدوري في استاد القاهرة وبناء عليه أرسلنا للكاف أننا سنلعب هناك ومن ثم تم إبلاغنا ان الملعب يحتاج أربعة أشهر للصيانة، أرسلنا لكي يستضيف بتروسبورت المباراة الأولى ضد الفريق الصومالي، تم الرفض من الأمن وقالوا المباراة ستلعب في برج العرب. قمنا بتأجيل للقاء وأيضا أصروا أن يلعب في برج العرب. بيراميدز لعب يوم الوقفة في الدفاع الجوي ، ومباريات منتخب مصر كانت ب 70 ألف مشجع، سنلعب المباراة في برج العرب لأن النادي الصومالي وافق على ذلك، ولكن كيف سنلعب يوم 23 أغسطس والأهلي سيواجه اطلع بره في نفس اليوم".

وشدد " خسرنا الدوري الموسم الماضي بسبب جروس الذي أرهق اللاعبين وبسبب الحكام "القبيضة" وتنظيم جدول الدوري لصالح الأهلي . بجانب إصابة جنش الذي أثر على الفريق وخطأ عماد السيد امام الاهلي وقبله خطأ للحارس عمر صلاح أمام الجونة، أعد أن الموسم المقبل سيكون مختلفا في كل شيء".

وأتم " سيتم فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك لمدة ٣ أيام بداية من الغد وتقام الانتخابات ٥ و٦ و٧ سبتمبر".

ماذا حدث؟

أمس الثلاثاء، في اجتماع حضره عدد من نجوم النادي السابقين، عرض رئيس الزمالك صورا وسيرا ذاتية لمدربين مرشحين لتدريب الفريق.

FilGoal.comكشف لكم قائمة الأسماء التي تم عرضها على نجوم الزمالك السابقين من أمثال أحمد عبد الحليم، والمدرب الحالي طارق يحيى، وعضو مجلس الإدارة إسماعيل يوسف، بجانب جمال حمزة ونصر إبراهيم وأحمد سمير وهاني عبادة وعبد الحميد بسيوني وعصام مرعي ووليد صلاح عبد اللطيف، لاختيار مدرب الزمالك.

وكذلك، تم عرض قائمة أخرى من الأسماء لم تحظ بنفس التركيز التي حظت به تلك القائمة خلال الإجتماع، الذي انتهى بإدلاء كل حاضر برأيه دون اتخاذ قرار نهائي.

قائمة الأسماء ضمت..

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