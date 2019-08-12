تلقى مجلس إدارة نادي الزمالك تأكيدات على رفض الأمن إقامة مباراة الفريق أمام ديكاداها الصومالي في القاهرة، في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك يواجه ديكاداها يوم الجمعة في ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا، في لقاء طلب الزمالك إقامته في القاهرة.

مصدر مسؤول في الزمالك كشف في وقت سابق لـFilGoal.com وجود محاولات مكثفة لإقناع سلطات الأمن بإقامة المباراة في القاهرة، ولكن الأمن رفض ليقام اللقاء في ملعب برج العرب.

وعلم FilGoal.com بتلقي الزمالك تأكيدات بإقامة لقاء بطل الصومال في ملعب برج العرب، بدلا من بتروسبورت.

مواجهة الزمالك أمام ديكاداها ستكون بحضور 10 ألف متفرج، حسبما علم FilGoal.com.

وكان من المقرر إقامة لقاء الزمالك أمام ديكاداها يوم الأحد الماضي، ولكن تم تأجيل المباراة حتى الـ 16 من شهر أغسطس، بعد ترحيب النادي الصومالي بذلك.

وجاء ترحيب الفريق الصومالي بالتأجيل كونه متواجد بالفعل داخل مصر حتى مباراة الإياب أحد أيام 23 أو 24 أو 25 من شهر أغسطس.

اقرأ أيضا

هل يقع الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة بثمن نهائي الأبطال؟

نيفيل ينبه يونايتد: جوارديولا سيرحل وليفربول قد يخسر صلاح

هل فيريرا الخيار الأول؟ تقرير برتغالي: رئيس الزمالك تواصل مباشرة مع المدرب

الجونة يضم عمرو بركات من الأهلي نهائيا

ماريو بالوتيللي.. "لست مجنونا.. أقوم ببعض الأشياء الغريبة الممتعة"

كرة يد – ناشئو مصر في صدارة مجموعتهم في كأس العالم بالفوز على المجر

الصفقة تقترب؟ محامي نيمار في برشلونة