خاص الزمالك يتلقي تأكيدات بإقامة لقاء بطل الصومال في برج العرب بـ 10 ألف متفرج

الإثنين، 12 أغسطس 2019 - 19:10

كتب : أحمد شوقي صلاح

الأهلي - الزمالك

تلقى مجلس إدارة نادي الزمالك تأكيدات على رفض الأمن إقامة مباراة الفريق أمام ديكاداها الصومالي في القاهرة، في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك يواجه ديكاداها يوم الجمعة في ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا، في لقاء طلب الزمالك إقامته في القاهرة.

مصدر مسؤول في الزمالك كشف في وقت سابق لـFilGoal.com وجود محاولات مكثفة لإقناع سلطات الأمن بإقامة المباراة في القاهرة، ولكن الأمن رفض ليقام اللقاء في ملعب برج العرب.

أخبار متعلقة

هل فيريرا الخيار الأول؟ تقرير برتغالي: رئيس الزمالك تواصل مباشرة مع المدرب مصدر بـ الإسماعيلي لـ في الجول: نفاوض ظهير الزمالك السابق هل أصبح الأقرب؟ رئيس الزمالك ينشر صورة نجليه مع فيريرا طريق الزمالك في إفريقيا.. أويلرز يخطف فوزا قاتلا أمام جينيراسيون فوت

وعلم FilGoal.com بتلقي الزمالك تأكيدات بإقامة لقاء بطل الصومال في ملعب برج العرب، بدلا من بتروسبورت.

مواجهة الزمالك أمام ديكاداها ستكون بحضور 10 ألف متفرج، حسبما علم FilGoal.com.

وكان من المقرر إقامة لقاء الزمالك أمام ديكاداها يوم الأحد الماضي، ولكن تم تأجيل المباراة حتى الـ 16 من شهر أغسطس، بعد ترحيب النادي الصومالي بذلك.

وجاء ترحيب الفريق الصومالي بالتأجيل كونه متواجد بالفعل داخل مصر حتى مباراة الإياب أحد أيام 23 أو 24 أو 25 من شهر أغسطس.

اقرأ أيضا

هل يقع الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة بثمن نهائي الأبطال؟

نيفيل ينبه يونايتد: جوارديولا سيرحل وليفربول قد يخسر صلاح

هل فيريرا الخيار الأول؟ تقرير برتغالي: رئيس الزمالك تواصل مباشرة مع المدرب

الجونة يضم عمرو بركات من الأهلي نهائيا

ماريو بالوتيللي.. "لست مجنونا.. أقوم ببعض الأشياء الغريبة الممتعة"

كرة يد – ناشئو مصر في صدارة مجموعتهم في كأس العالم بالفوز على المجر

الصفقة تقترب؟ محامي نيمار في برشلونة

في إفريقيا الزمالك ديكيداها

نرشح لكم

أخر الأخبار

إيميليانو دياز لـ في الجول: رامون اعتذر عن عدم تدريب الزمالك.. ووكيله يوضح "مفاجأة" ضمن الأسباب 4 دقيقة | مصر
الصفقة الأولى لـ تركي آل الشيخ مع ألميريا ساعة | أوروبا
رقم رائع للاعب.. هل ينجو الأهلي من لدغات إسلام محارب؟ ساعة | تقرير في الجول
من يكون المدرب الجديد؟.. مؤتمر صحفي لرئيس الزمالك يوم الأربعاء ساعة | مصر
لنقف ونرفع القبعة لمن أمتعنا كثيرا.. رسميا - اعتزال شنايدر ساعة | أوروبا
فيرديناند: سعيد بعدم قدوم ديبالا إلى مانشستر يونايتد 2 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ليفربول يجيب لـ في الجول: هل أبدى اهتمامه أو طلب ضم محمد الشناوي 2 الرياضية السعودية: أهلي جدة يرفع عرضه لضم علي معلول.. و72 ساعة للرد 3 النجم الساحلي يرسل خطابا لـ الأهلي بسبب سليماني كوليبالي 4 خبر في الجول – الاتفاق تم.. رامون دياز على أعتاب الزمالك

قد ينال إعجابك