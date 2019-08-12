الصفقة تقترب؟ محامي نيمار في برشلونة

تواجد خوان دي ديوس كريسبو محامي اللاعب البرازيلي نيمار في برشلونة، في ظل التقارير التي تربط عودة الأخير لصفوف النادي الكتالوني.

نيمار النادي : باريس سان جيرمان برشلونة

وأصبح نيمار أقرب أكثر من أي وقت مضى خارج باريس سان جيرمان الفرنسي عقب هجوم جماهير الفريق الباريسي عليه بهتافات ولافتات أثناء مباراة نيم في الجولة الأولى من الدوري الفرنسي.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية فأن المحامي الإسباني رفض الحديث عن صفقة نيمار وانتقاله إلى صفوف برشلونة.

وكان كريسبو هو من أتم صفقة انتقال نيمار إلى سان جيرمان في صيف 2017 عندما وصل إلى مقر الاتحاد الإسباني لدفع 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي لضم نيمار.

يتزامن ذلك مع تقرير راديو مونت كارلو الذي ذكرت فيه موافقة باريس سان جيرمان على التخلي عن نجمه لصالح برشلونة، مقابل الحصول على مبلغ مالي بالإضافة إلى فيليبي كوتينيو.

فبرشلونة سرّع من عملية المفاوضات بالأيام الماضية، واجتمع بإدارة النادي الفرنسي، وهو الاجتماع الذي خرجوا منه بتلك النتائج.

النادي الكتالوني يبدو بعيدا للغاية عن الاستسلام في مسألة الظفر بـ نيمار، وواثق من إتمام الصفقة لصالحه.

الإذاعة الفرنسية ذكرت أن الأسبوع المقبل قد يكون حاسما، إذ من المنتظَر أن يرسل برشلونة عرضه الرسمي الأول إلى مكاتب باريس والذي يحتوي مبلغا ماليا + كوتينيو.

باريس سان جيرمان من جانبه لا يبدو ممانعا في الحصول على مبلغ مالي يسد به احتياجاته في سوق الانتقالات الصيفية، فعينه على باولو ديبالا لاعب يوفنتوس، ويرغب في استقدام حارس مرمى.

وحتى لو دخل ريال مدريد على الخط، فـ برشلونة هو الأقرب للظفر بـ نيمار، فرغبة اللاعب لا تريد شيء سوى برشلونة بحسب الإذاعة الفرنسية.

يأتي ذلك بعد يوم من تقرير صحيفة "ماركا" الإسبانية الذي ذكرت فيه إصرار برشلونة على "عدم القيام بشيء جنوني على المستوى الاقتصادي للظفر بنيمار"، وشددت فيه أن برشلونة يريد إقحام لاعب واحد على الأقل في الصفقة.

فيما ذكرت إذاعة كادينا كوبيه الإسبانية أن البرازيلي الآخر فيليبي كوتينيو والمستهدف من إدارة برشلونة حتى يدخل في صفقة نيمار.

كوتينيو حضر من ليفربول في فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2017\2018، لتعويض رحيل مواطنه نيمار المفاجئ بالأساس بعد أن فعّل الأخير الشرط الجزائي في عقده البالغ 222 مليون يورو، وانتقل إلى باريس سان جيرمان في خطوة صادمة.

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