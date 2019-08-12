هل فيريرا الخيار الأول؟ تقرير برتغالي: رئيس الزمالك تواصل مباشرة مع المدرب

زعم سيرجيو بيريرا مدير تحرير صحيفة Maisfutebol البرتغالية أن رئيس الزمالك تواصل مباشرة مع المدرب جوزوالدو فيريرا ليستطلع رأيه في العودة لتدريب الفارس الأبيض.

وكتب في تقريره أن المفاوضات جارية بين الطرفين، لكنها بدأت بمكالمة هاتفية بين رئيس الزمالك والمدرب المخضرم البالغ عمره 73 عاما.

وأكد رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية يوم السبت أن فيريرا ضمن مرشحين، بينهم رامون دياز الأرجنتيني، لقيادة الفريق في الموسم الجديد. (التفاصيل)

وقال إن نجليه سافرا إلى البرتغال للتفاوض مع فيريرا، بطل الثنائية المحلية مع الزمالك في موسم 2014-2015، بشأن العودة لقيادة الفريق.

وإذا صح تقرير الصحيفة البرتغالية فإنها مبادرة جيدة من رئيس الزمالك خلال عملية التفاوض نظرا لتوتر العلاقة بينه وفيريرا حين رحل الأخير عن الزمالك في نوفمبر 2015.

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وأوضح رئيس الزمالك أنه يوم الثلاثاء سيستقر على المدرب الجديد للزمالك.

ويقود طارق يحيى، نجم الزمالك ومصر السابق، الفريق حاليا ويستعد لمواجهة مضيفه ديكادا الصومالي يوم الجمعة في ذهاب دور الـ64 لدوري أبطال إفريقيا على ملعب بتروسبورت.

وفيريرا من المدربين الأجانب الذين تركوا بصمة قوية في مصر بقيادته للزمالك للفوز بالدوري والانتصار على الأهلي في نهائي كأس مصر 2014-2015.

وبعد جمع الزمالك لعشر نقاط في أول 4 مباريات من الدوري في موسم 2015-2016 رحل فيريرا متحججا بعدم حصوله على كامل مستحقاته وفقا للعقد المبرم مع القلعة البيضاء.

وفور رحيل فيريرا عن الزمالك التحق بنادي السد القطري الذي توج معه بأربعة ألقاب آخرها الدوري 2018-2019 قبل أن يترك الفريق في مايو الماضي.

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