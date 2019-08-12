نيفيل ينبه يونايتد: جوارديولا سيرحل وليفربول قد يخسر صلاح

الإثنين، 12 أغسطس 2019 - 15:26

كتب : FilGoal

جوارديولا - محمد صلاح

طالب جاري نيفيل قائد مانشستر يونايتد السابق، الفريق بمواصلة العمل من أجل الاقتراب من مانشستر سيتي وليفربول.

الشياطين الحمر صعقوا تشيلسي برباعية دون رد في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

قائد يونايتد السابق قال لشبكة "سكاي سبورتس": "مانشستر يونايتد عليه البناء وعلينا الانتظار".

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وتابع "يجب عليهم التأكد من أنهم يتخذون القرارات الصحيحة لأنه في كل مرة يكون لديك سوق انتقالات سيئة، عليهم التوقف عن ذلك. كان هذا الصيف صلبا، إن لم يكن مذهلا للفريق".

وواصل قائد الشياطين الحمر "المنافسة ليست بعيدة جدا، سيغادر بيب جوارديولا مانشستر سيتي في المواسم القليلة المقبلة، وقد يخسر يورجن كلوب محمد صلاح أو لاعبا رئيسا آخر ومن ثم فجأة يجب أن تكون مستعدا للدخول التحدي إذا كان هناك تحد".

وعن انتقالات يونايتد أكمل"وان بيساكا شاب ولديه إمكانات، وكانوا بحاجة إلى هاري ماجواير، الذي يمتلك شخصية وقوة مهيمنة في الخط الخلفي".

وأتم "مانشستر يونايتد يبني فريقا جديدا ولدينا ماركوس راشفورد، أنتوني مارسيال، دانييل جيمس، جيسي لينجارد وسكوت ماكتوميناي، هناك شباب كُثر".

يونايتد يلتقي في الجولة القادمة مع ولفرهامبتون خارج القواعد في التاسع عشر من أغسطس المقبل.

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