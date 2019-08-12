كرة يد – ناشئو مصر في صدارة مجموعتهم في كأس العالم بالفوز على المجر

الإثنين، 12 أغسطس 2019 - 14:13

كتب : FilGoal

مصر - كرة يد - كأس العالم للناشئين مقدونيا 2019

نجح ناشئو منتخب مصر لكرة اليد تحقيق الفوز الرابع بالفوز على المجر في دور المجموعات من كأس العالم تحت 19 عاما المقامة في مقدونيا.

المنتخب المصري فاز بنتيجة 31-24 ليتصدر ترتيب المجموعة بشكل مؤقت لحين إقامة مباراة السويد ضد فرنسا في ختام مباريات المجموعة.

الشوط الأول شهد تقدم الفراعنة بنتيجة 19-14، ثم عززوا التفوق في الشوط الثاني بـ 12-10.

أخبار متعلقة

كرة يد – ناشئو مصر ينتصرون على الصين تايبيه كرة يد - منتخب الناشئين يخسر أمام فرنسا في المونديال كرة يد - منتخب الناشئين يفتتح مشوار بطولة العالم بالفوز على السويد

وفاز هاني صلاح الدين بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

ليتصدر المنتخب الترتيب العام للمجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، بينما توقف رصيد المجر في المركز الرابع عند 6 نقاط.

وفازت مصر على كل من السويد والصين تايبيه وكندا وسقطت في فخ الخسارة أمام فرنسا.

ويصعد أول 4 منتخبات إلى الأدوار الإقصائية التي تقام بنظام خروج المغلوب.

وسيلتقي منتخب مصر، الذي ضمن الصدارة بعد تعادل فرنسا والسويد 32-32، صاحب المركز الرابع في المجموعة الأولى.

وتقام مباريات دور الـ 16 يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس الجاري.

وكان أفضل مركز حققه منتخب مصر في تاريخ مشاركاته في تلك البطولة هو الحصول على المركز السادس في عام 2005.

اقرأ أيضا

هل أصبح الأقرب؟ رئيس الزمالك ينشر صورة نجليه مع فيريرا

مصدر بـ الإسماعيلي لـ في الجول: نفاوض ظهير الزمالك السابق

هدافو الأهلي في إفريقيا

راديو مونت كارلو: باريس وافق.. كوتينيو + مبلغ مالي = نيمار إلى برشلونة

الأوضاع اشتعلت.. شقيقة نيمار تنهال بالسباب على جماهير باريس سان جيرمان

كأس العالم للناشئين كرة يد كرة يد

نرشح لكم

أخر الأخبار

إيميليانو دياز لـ في الجول: رامون اعتذر عن عدم تدريب الزمالك.. ووكيله يوضح "مفاجأة" ضمن الأسباب 3 دقيقة | مصر
الصفقة الأولى لـ تركي آل الشيخ مع ألميريا ساعة | أوروبا
رقم رائع للاعب.. هل ينجو الأهلي من لدغات إسلام محارب؟ ساعة | تقرير في الجول
من يكون المدرب الجديد؟.. مؤتمر صحفي لرئيس الزمالك يوم الأربعاء ساعة | مصر
لنقف ونرفع القبعة لمن أمتعنا كثيرا.. رسميا - اعتزال شنايدر ساعة | أوروبا
فيرديناند: سعيد بعدم قدوم ديبالا إلى مانشستر يونايتد 2 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ليفربول يجيب لـ في الجول: هل أبدى اهتمامه أو طلب ضم محمد الشناوي 2 الرياضية السعودية: أهلي جدة يرفع عرضه لضم علي معلول.. و72 ساعة للرد 3 النجم الساحلي يرسل خطابا لـ الأهلي بسبب سليماني كوليبالي 4 خبر في الجول – الاتفاق تم.. رامون دياز على أعتاب الزمالك

قد ينال إعجابك