كرة يد – ناشئو مصر في صدارة مجموعتهم في كأس العالم بالفوز على المجر

نجح ناشئو منتخب مصر لكرة اليد تحقيق الفوز الرابع بالفوز على المجر في دور المجموعات من كأس العالم تحت 19 عاما المقامة في مقدونيا.

المنتخب المصري فاز بنتيجة 31-24 ليتصدر ترتيب المجموعة بشكل مؤقت لحين إقامة مباراة السويد ضد فرنسا في ختام مباريات المجموعة.

الشوط الأول شهد تقدم الفراعنة بنتيجة 19-14، ثم عززوا التفوق في الشوط الثاني بـ 12-10.

وفاز هاني صلاح الدين بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

ليتصدر المنتخب الترتيب العام للمجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، بينما توقف رصيد المجر في المركز الرابع عند 6 نقاط.

وفازت مصر على كل من السويد والصين تايبيه وكندا وسقطت في فخ الخسارة أمام فرنسا.

Egypt secure their fourth victory at #NorthMacedonia2019 after defeating Hungary 24:31 👏🏽🇪🇬 pic.twitter.com/lY8lg6fGvM — IHF (@ihf_info) August 12, 2019

ويصعد أول 4 منتخبات إلى الأدوار الإقصائية التي تقام بنظام خروج المغلوب.

وسيلتقي منتخب مصر، الذي ضمن الصدارة بعد تعادل فرنسا والسويد 32-32، صاحب المركز الرابع في المجموعة الأولى.

وتقام مباريات دور الـ 16 يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس الجاري.

وكان أفضل مركز حققه منتخب مصر في تاريخ مشاركاته في تلك البطولة هو الحصول على المركز السادس في عام 2005.

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