يجري الزمالك محاولات حاليا مع سلطات الأمن لإقامة مباراة الفريق أمام ديكاداها الصومالي في ملعب بتروسبورت.

وقال مصدر في الزمالك فضل عدم ذكر اسمه لـFilGoal.com: "سلطات الأمن لا تريد إقامة المباراة في القاهرة بسبب تأمين عيد الأضحى".

وواصل "هناك محاولات مكثفة مع سلطات الأمن تجرى حاليا لإقناعهم بإقامة المباراة في ملعب بتروسبورت".

ويلتقي الزمالك مع منافسه ديكاداها الصومالي يوم الأحد المقبل في ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الزمالك كان من المقرر أن يواجه الترجي بعد ذلك في لقاء السوبر الإفريقي لكن "الكاف" أعلن تأجيل اللقاء لأجل غير مسمى.

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