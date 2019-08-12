الجونة يضم عمرو بركات من الأهلي نهائيا

أعلن نادي الجونة عن انضمام عمرو بركات جناح الأهلي إلى الفريق الساحلي بشكل نهائي.

ويعد بركات سادس لاعب من الأهلي ينضم للجونة هذا الصيف، بعد تجديد إعارة الثلاثي أكرم توفيق وأحمد ياسر ريان ومحمود الجزار، وضم محمد نجيب وعمر رضوان بشكل نهائي.

وتواجد عمرو بركات لاعب المقاصة السابق على قائمة انتظار الأهلي في الموسم الماضي، قبل أن يخرج في إعارة لنادي سموحة.

ومع سموحة، شارك عمرو بركات سبع مرات وصنع هدفا واحدا.

كان صاحب الـ27 عاما قد انضم للأهلي قادما من فريق ليرس البلجيكي موسم 2016/2017، قبل أن يقضي الموسم قبل الماضي معارا لنادي الشباب السعودي.

ومن خارج الأهلي، ضم الجونة كل من الزامبي والتر بواليا والأوغندي ألان كيامبيدي وظهير سموحة أحمد صبحي.

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