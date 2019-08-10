رئيس الزمالك يُفجرها: فيريرا ينافس دياز و4 أسماء لتدريب الفريق وهذا موعد الإعلان الرسمي

فجر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مفاجأة كبرى بعدما أعلن وجود اسم جوزفالدو فيريرا مدرب القلعة البيضاء الأسبق ضمن المرشحين بقوة لتدريب الفريق.

وقال رئيس الزمالك: "أمير مرتضى وأحمد سافرا فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبلجيكا وصربيا والبرتغال لاختيار المدرب الجديد وتم الاستقرار على 6 أسماء".

وأضاف في مقطع مُصور جديد "الـ 6 أسماء أفضل من بعض وجميعهم على أعلى مستوى وتم الاتفاق معهم على كل شيء ويتبقى لنا الاختيار فقط الآن".

وتابع "آخر اسم كان جوزفالدو فيريرا في البرتغال. استقبل أمير وأحمد أفضل استقبال وأشكره على ذلك".

وأردف "فيريرا قال بأنه من الممكن قدومه لـ الزمالك ولكن بداية من شهر أكتوبر".

وأشار "جماهير الزمالك تُطالب بـ فيريرا لأنه نجح في تحقيق لقب الدوري والكأس في السابق".

وكشف "حسم اسم المدرب سيكون يوم الثلاثاء المقبل".

وأوضح "الدعوة عامة الآن لكل "بتوع الكرة" في الزمالك للقدوم يوم الثلاثاء والاجتماع مع مجلس الإدارة واختيار اسم المدرب الجديد. فليأت حسن شحاتة وحازم إمام وميدو ورضا عبد العال وكل أولاد نادي الزمالك وسيُعرض عليهم السير الذاتية للـ 6 مدربين".

وأكمل حديثه قائلا: "تم الاتفاق بشكل نهائي مع الـ 6 مدربين وجميعهم يعرفون قيمة الزمالك وعند اختيار اللجنة ومجلس الإدارة للاسم، سنُعلن عنه عقب نهاية الاجتماع صباح يوم الثلاثاء وبعد 48 ساعة سيصل المدرب لبداية عمله".

واستكمل "رامون دياز ضمن الـ 6 أسماء أيضا والاختيار الآن سيكون من اللجنة".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق إتمام الزمالك الاتفاق مع رامون دياز مع تبقي بعض الشروط الشخصية للمدرب. (طالع التفاصيل)

البرتغالي فيريرا رفع مع الزمالك لقبي الدوري وكأس مصر موسم 2014/2015 ووصل لقبل نهائي الكونفدرالية الإفريقية، قبل أن يرحل مع بداية الموسم التالي.

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