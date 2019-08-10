طريق الأهلي في إفريقيا.. كانو سبورت يفوز على ميكيلي 70

حقق فريق كانو سبورت من غينيا الاستوائية الانتصار أمام ميكيلي 70 الإثيوبي في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

وفاز كانو سبورت بهدفين مقابل هدف في لقاء الذهاب الذي أقيم في غينيا الاستوائية.

كانو سبورت وميكيلي 70 في طريق الأهلي، في حالة نجاح الأخير في تخطي عقبة الدور التمهيدي.

ويبدأ الأهلي مشواره الإفريقي بمواجهة فريق أطلع بره من جنوب السودان يوم الأحد.

في حالة نجاح الأهلي في الانتصار على فريق أطلع بره، وقتها سيضرب موعدا مع الفائز من لقاء كانو سبورت أمام ميكيلي 70.

وتقام مباراة العودة بين ميكيلي 70 وكانو سبورت في الـ 25 من شهر أغسطس الجاري.

بينما يلعب الأهلي لقاء العودة أمام أطلع برة في مصر أيضا، يوم 23 أغسطس.

ذهاب مباريات الدور التالي من البطولة الإفريقية سيكون خارج مصر – في حالة تأهل الأهلي - أحد أيام 13 أو 14 أو 15 سبتمبر المقبل، بينما لقاء العودة يقام في مصر أحد أيام 27 أو 28 أو 29 من نفس الشهر.

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