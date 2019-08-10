بالفيديو - بيراميدز يضرب إيتوال برباعية في ظهوره الإفريقي الأول

ظهر فريق بيراميدز بمستوى جيد وحقق فوزا كبيرا على إيتوال دي كونغو الكونغولي برباعية مقابل هدف في المباراة الأولى له على مستوى البطولات الإفريقية للأندية.

وفاز بيراميدز على إيتوال دي كونغو برباعية مقابل هدف في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة الكونفدرالية الإفريقية في المباراة التي أقيمت بملعب الدفاع الجوي.

ويشارك بيراميدز لأول مرة في بطولات إفريقيا للأندية بعدما احتل المركز الثالث في الدوري المصري الموسم الماضي ليلعب في الكونفدرالية رفقة فريق المصري البورسعيدي.

وصف المباراة

بدأ بيراميدز المباراة بقوة وشارك العديد من الصفقات الجديدة للفريق من البداية مثل إسلام عيسى وجون أنتوي وإبراهيم حسن.

واستطاع المهاجم الغاني جون أنتوي أن يسجل الهدف الأول في الدقيقة 19 بعد عرضية رائعة من عبد الله السعيد.

ثم أضاف البوركيني إيريك تراوري الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 22 بعد انفراد بالمرمى.

وأكمل أنتوي الثلاثية في الدقيقة 33 بضربة رأسية رائعة من عرضية الظهير الأيمن رجب بكار.

في الشوط الثاني تراجع أداء بيراميدز ودفع سيباستيان ديسابر المدير الفني للفريق باللاعب عمر جابر بدلا من إبراهيم حسن.

ثم شارك أحمد علي كامل هداف الدوري المصري الموسم الماضي والقادم لبراميدز من المقاولون العرب بدلا من أنتوي.

وقبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة نجح الفريق الكونغولي في تسجيل هدفه الوحيد عن طريق موكومبو.

وعندما استعد الجميع لسماع صافرة النهاية حصل أحمد علي على ركلة جزاء بعد عرقلته من قبل مدافع الفريق الكونغولي.

وتقدم أحمد علي بنفسه لتسديد الركلة ليسجل هدف بيراميدز الرابع.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الأهلي في دور الـ16 لكأس مصر يوم السبت المقبل قبل خوض لقاء الإياب أمام إيتوال دي كونغو.



































































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