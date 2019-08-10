بالفيديو - على مرأى تريزيجيه والمحمدي.. كين يقهر أستون فيلا في النفس الأخير

خطف توتنام هوتسبير فوزا صعبا أمام ضيفه أستون فيلا بنتيجة 3-1، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

جون ماكجين تقدّم لـ أستون فيلا في الشوط الأول، قبل أن يقلب توتنام تأخره في الشوط الثاني بأهداف: تانجوي ندومبيلي، وهاري كين (مرتين).

ليحصد توتنام أول 3 نقاط في مشوار الدوري، ويتجمّد رصيد أستون فيلا عند 0 من النقاط.

المباراة شهدت مشاركة الثنائي المصري: أحمد المحمدي، ومحمود حسن تريزيجيه، والأخير سجّل ظهوره الأول على الإطلاق في الدوري الإنجليزي.

بينما لعب المحمدي مباراته رقم 166 في الدوري الإنجليزي، والأولى في القسم الأول رفقة أستون فيلا، بعد أن خاض مباراته الأخيرة رفقة هال سيتي في مايو 2017.

وبدأ تريزيجيه أساسيا في تشكيل المدرب دين سميث، قبل أن يغادر في بدايات الشوط الثاني.

فيما أبقى ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنام نجمه الدنماركي كريستيان إريكسن على مقاعد البدلاء وسط تكهنات باحتمالية رحيله عن الفريق.

الصدمة جاءت مبكرة، عندما أرسل تايرون مينجس مدافع أستون فيلا كرة طولية في الدقيقة التاسعة، وصلت إلى جون ماكجين الذي أودعها بمهارة في شباك توتنام معطيا التقدم لفريقه.

المصري تريزيجيه أعلن عن حضوره، واخترق منطقة الجزاء في الدقيقة 21 وسدد بيساره، لكن تدخل توبي ألديرفيرلد في اللحظة الأخيرة منع هدف بقدم مصرية.

تريزيجيه واصل التهديد، فتعاون مع القائد جاك جريليش في هجمة مرتدة بالدقيقة 32، وتلقى كرة في مواجهة المرمى داخل منطقة الجزاء، لكن تسديدته وصلت ضعيفة إلى هوجو لوريس.

تريزيجيه غادر الملعب في الدقيقة 59، وعوضه الإسباني خوتا على مركز الجناح.

في المقابل استعمل بوكيتينو ورقته الأبرز على دكة البدلاء، ودفع بـ إريكسن حتى ينقذ ما يمكن إنقاذه في الدقيقة 64.

إريكسن كاد أن يسجل مباشرة بعد 3 دقائق من دخوله، عندما أبعد توم هيتون حارس مرمى أستون فيلا كرة بالرأس في اللحظة الأخيرة من أمام كين، لترتد إلى إريكسن الذي سدد اتجاه المرمى شبه الخالي، لكن الأرض انشقت عن مينجس المتألق الذي أبعدها محافظا على نظافة شباك فريقه.

صمود أستون فيلا أمام المد اللندني انهار في الدقيقة 73، عندما أبعد هيتون رأسية دافينسون سانشيز، لكنه لم ينجح في التصدي لتسديدة تانجوي ندومبيلي الصاروخية الذي استغل تهيئة رائعة من لوكاس مورا.

لاعب الوسط الفرنسي سجل مشاركته الرسمية الأولى مع توتنام، وسيحتفل بالشكل الأمثل بعد تسجيله هدفا رائعا.

إريكسن واصل تشكيل الخطورة، فنفذ ركلة حرة مباشرة بالتخصص في الدقيقة 77، أبعدها هيتون بأعجوبة.

قبل أن يظهر الهداف هاري كين في الدقيقة 86 ويسجل هدف التقدم بعد ارتباك دفاعي بين لاعبي أستون فيلا.

كين أبى إلا أن يشعل صراع الهدافين مبكرا، فأضاف هدفا ثالثا لـ توتنام في الدقيقة 90 على طريقته الخاصة.

بداية شجاعة من أستون فيلا، ومثالية لـ توتنام.





































































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