بالفيديو – فرصتان محققتان ومساهمات دفاعية في ملخص الظهور الأول لـ تريزيجيه

السبت، 10 أغسطس 2019 - 20:02

كتب : FilGoal

تريزيجيه - أستون فيلا - توتنام

كتب محمود حسن "تريزيجيه" محترفنا المصري في صفوف أستون فيلا، ظهوره الأول في الدوري الإنجليزي، بعدما شارك أمام توتنام.

أستون فيلا حل ضيفا على توتنام في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

تريزيجيه الوافد الجديد من قاسم باشا إلى أستون فيلا، شارك أساسيا قبل أن يغادر في الدقيقة 59.

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وظهر تريزيجيه بشكل جيد جدا في أول مباراة له في الدوري الإنجليزي.

وكاد صاحب الـ 24 عاما أن يفتتح سجله التهديفي في الدقيقة 20 بعدما اخترق منطقة جزاء توتنام ولكن تدخل في اللحظات الأخيرة من توبي ألديرفيرلد أبعد تسديدة محترفنا المصري.

بعدها وتحديدا في الدقيقة 24 أنطلق تريزيجيه من جديد ولكن هذه المرة جاءت تسديدته ضعيفة في يد هوجو لوريس.

ولعب تريزيجيه في جبهة أحمد المحمدي في الشوط الأول وقدم له العديد من المساهمات الدفاعية أمام لوكاس مورا وداني روز، قبل أن يُغير مركزه مع أنور الغازي ويلعب في الجهة الأخرى بعض الوقت.

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