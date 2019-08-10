رسميا - راحل جديد عن بيراميدز.. بينافينتي ينتقل إلى نانت ويتقلد الرقم 10

السبت، 10 أغسطس 2019 - 21:33

كتب : FilGoal

كريستيان بينافينتي - نانت

أعلن نادي نانت الفرنسي عن تعاقده مع كريستيان بينافينتي قادما من بيراميدز.

بينافينتي ينتقل معارا إلى نانت لمدة موسم واحد مع خيار الشراء بشكل نهائي، وسيرتدي القميص رقم 10.

وكان فرانك كيتا المدير الرياضي لـ نانت، قد أعلن قبل 5 أيام عن وصول بينافينتي إلى فرنسا للخضوع إلى الكشف الطبي تمهيدا لانتقاله. (طالع التفاصيل)

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بينافينتي (25 عاما) انتقل إلى بيراميدز في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من شارلروا البلجيكي مقابل 6 ملايين يورو.

اللاعب الذي تكوّن في ريال مدريد، لعب أيضا لـ إم.كي. دونس الإنجليزي، ويمتلك 16 مباراة دولية مع منتخب بيرو.

وشارك بينافينتي 12 مباراة مع بيراميدز في الموسم الماضي، سجل خلالها 3 أهداف، وصنع 4.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت بينافينتي بالعودة إلى الدوري البلجيكي في الأسابيع الماضية، تحديدا إلى نادي شارلورا، أو حتى ستاندر دو لييج.

اللاعب غاب عن القائمة النهائية لـ بيرو في كوبا أمريكا 2019، والتي أنهاها منتخب بلاد الإنكا في المركز الثاني خلف البرازيل صاحبة الأرض.

بينافينتي تلقى مطالبات متكررة من مدربه في المنتخب، ريكاردو جاريكا، باللعب في مستوى أعلى، معترفا أن حظوظه في الدوري المصري لن تكون كبيرة حتى يلعب دوليا. (طالع التفاصيل)

ومع انتقاله إلى الدوري الفرنسي، يكون بينافينتي تاسع الراحلين عن بيراميدز في السوق الصيفية، بعد: محمد مجدي "أفشة"، ومهند لاشين، وشريف دابو، وناصر منسي، وعمر الميداني، وأوكيتشوكو أزوبويكي، وكينو، ومحمد رزق، بالإضافة إلى نهاية استعارة عمر خربين من الهلال.

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