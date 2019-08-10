قائمة الأهلي - انضمام الصفقات الجديدة لمواجهة "اطلع بره".. وغياب وليد سليمان

السبت، 10 أغسطس 2019 - 20:07

كتب : حسام نور الدين

محمود متولي - الأهلي

ضم مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي جميع الصفقات الجديدة لفريقه لمواجهة "اطلع بره" بطل جنوب السودان.

ويلعب الأهلي ضد "اطلع بره" في ذهاب الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال إفريقيا مساء غدا الأحد بملعب برج العرب في الإسكندرية.

وظهر في قائمة الأهلي الثلاثي الجديد أليو ديانج ومحمود متولي ومحمد مجدي "أفشة".

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بينما غاب مروان محسن وشريف إكرامي للإصابة وصلاح محسن لظروف وفاة والده.

كذلك يغيب وليد سليمان للتأهيل.

وجاءت قائمة الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي.

الدفاع: محمود وحيد – محمود متولي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول – أحمد فتحي – محمد هاني.

الوسط: حمدي فتحي – صالح جمعة – حسين الشحات – أليو ديانج – محمد مجدي "أفشة" حسام عاشور – أحمد الشيخ – رمضان صبحي – عمرو السولية.

الهجوم: جونيور أجايي – وليد أزارو – جيرالدو.

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