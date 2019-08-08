أصبح الأرجنتيني رامون دياز على أعتاب تولي منصب المدير الفني الجديد في الزمالك، بعد توصل الأخير لاتفاق شبه نهائي معه.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك توصل لاتفاق شبه نهائي مع رامون دياز على تولي تدريب الفريق، ويتبقى الآن فقط الاتفاق على بعض البنود الشخصية ثم توقيع العقود بشكل رسمي.

وأرسل الزمالك نسخا من العقود لإيميليانو دياز ووكيل المدرب، للحصول على توقيع رامون وإتمام الأمور بشكل رسمي، حسبما علم FilGoal.com.

ما كان يُعطل المفاوضات بين الزمالك ورامون دياز هو طلب الأخير لتواجد 7 مساعدين معه، وهو ما كان يتحفظ عليه الزمالك، قبل أن يوافق على طلب المدرب الأرجنتيني.

الزمالك وافق على طلب المدرب، ورامون دياز سيتواجد في القلعة البيضاء رفقة الـ 7 مساعدين الخاص به، وفقا لما علمه FilGoal.com.

وطلب دياز في البداية أن يكون التعاقد لمدة سنتين، ولكن نجح الزمالك في إقناع المدرب بأن يكون العقد لمدة موسم واحد.

عقد دياز مع الزمالك سيكون لمدة موسم واحد وبقيمة 2 مليون دولار مع شرط جزائي بقيمة مرتب 3 أشهر.

وفي الإطار ذاته، تحدث إيميليانو دياز نجل ومساعد المدرب في تصريح مقتضب مع FilGoal.com عن المراحل النهائية قبل إتمام الاتفاق بشكل رسمي بين دياز والزمالك.

وقال إيميليانو: "رامون الآن يعمل مع المحامي الخاص به على بعض البنود الشخصية في عقده مع الزمالك".

FilGoal.com انفرد في وقت سابق بوجود اسم دياز ضمن المرشحين لتدريب الزمالك، قبل أن يكشف العقبات التي كانت في المفاوضات. (طالع التفاصيل)

ورحل المدرب الأرجنتيني صاحب الـ59 عاما عن قيادة بيراميدز في مايو الماضي، بعدما تولى قيادة الفريق خلفا لحسام حسن.

ولعب بيراميدز تحت قيادته 12 مباراة فاز في 8 وتعادل 3 وخسر واحدة مسجلا 21 هدفا ومستقبلا 8 أهداف، وأنهى الدوري في المركز الثالث المؤهل للكونفدرالية.

وخلال مسيرته التدريبية، فاز رامون دياز بالدوري الأرجنتيني 6 مرات مع ريفر بليت وكأس ليبرتادوريس، وتوج بالدوري الأرجنتيني مرة مع سان لورنزو.

كما قاد المدرب الأرجنتين الهلال السعودي للتتويج بالدوري موسم 2016-2017، ولكن تجربته الثانية في السعودية مع اتحاد جدة انتهت سريعا دون نجاح.

اقرأ أيضا:

كل صفقات الدوري الإنجليزي - صيف 2019

لاسارتي: يونيفرسيداد لم يقدم عرضا لي.. ومن الصعب الرحيل عن الأهلي

لن يدرّب الزمالك.. رسميا - أبويل القبرصي يتعاقد مع الألماني دول

عاد للعمل مع إيمري مجددا.. رسميا - أرسنال يضم لويز

رئيس سموحة لـ في الجول: توصلنا لاتفاق مع الأهلي لاستعارة ناصر ماهر