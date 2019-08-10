يجتمع بهاء مجدي لاعب الزمالك بمسؤولي النادي قريبا لحسم مصيره مع الفريق، إما أن يرحل إلى ناد آخر على سبيل الإعارة أو يبيعه الفارس الأبيض بشكل نهائي.

بهاء مجدي النادي : الزمالك الزمالك

وعلم FilGoal.com أن جلسة ستجمع اللاعب بمسيري النادي لحسم الأمر بعدما أبدى أكثر من ناد رغبته في الحصول على خدمات الظهير الأيسر.

ويرغب ناديا الإسماعيلي وبيراميدز في انتداب بهاء (30 عاما) لكن ليس على سبيل الإعارة كما يريد الزمالك. (التفاصيل)

لذلك أوقف مسؤولو بيراميدز مفاوضاتهم مع الزمالك بشأن اللاعب الأسبق للقناة والإسماعيلي. (التفاصيل)

واستقر مسؤولو الزمالك على رحيل بهاء عن الفريق. (التفاصيل)

وشارك بهاء في 13 مباراة بالموسم الماضي من الدوري المصري الممتاز وتوج مع الزمالك بلقب الكونفدرالية.

وانتقل بهاء في يوليو 2018 من الإسماعيلي إلى الزمالك.

ولعب بهاء في الإسماعيلي 4 مواسم منذ انتقل إلى الفريق قادما من القناة.

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