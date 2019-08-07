يسعى النادي الإسماعيلي لضم بهاء مجدي مدافع الزمالك في حالة عدم تمكنه من ضم محمود معاذ مدافع سموحة خلال السوق الصيفية الجارية، وذلك حسب تصريحات مصدر في إدارة الدراويش لـFilGoal.com.

وصرح المصدر قائلا: "الإسماعيلي سيفتح خطا للمفاوضات مع بهاء مجدي مدافع الزمالك".

وواصل "سنتجه إلى ضمه في حالة واحدة إذا لم يتم حسم انضمام محمود معاذ لاعب سموحة لصفوف الفريق".

وأكمل "هناك رغبة قوية من الجهاز الفني لتدعيم مركز الظهير الأيسر ونسعى لحسم الأمر سريعا".

FilGoal.com كان قد علم في وقت سابق أن بهاء مجدي قد خرج بشكل نهائي من حسابات الزمالك في الموسم الجديد، وتم إخطاره بذلك من إدارة القلعة البيضاء. (طالع التفاصيل)

مجدي خرج من قائمة الزمالك الإفريقية التي شهدت تواجد محمد عبد الشافي العائد حديث للنادي بجانب عبد الله جمعة.

وانتقل بهاء مجدي من الإسماعيلي إلى الزمالك في 2018.

وشارك بهاء مجدي في 13 مباراة هذا الموسم في الدوري والكأس بقميص الزمالك، ولم يُسجل أو يصنع.

وانضم مجدي إلى الإسماعيلي قادما من القناة في 2014.

وشارك مع الإسماعيلي في الموسم قبل الماضي في 31 مباراة وسجل هدفا وحيدا وصنع 5.

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