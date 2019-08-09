بالفيديو - تسجيل وصناعة في ملخص لمسات صلاح بافتتاح الدوري الإنجليزي

الجمعة، 09 أغسطس 2019 - 23:15

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - نورويتش سيتي

حافظ محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الوطني على أدائه القوي رفقة الريدز في افتتاحيات الدوري الإنجليزي منذ انضمامه.

ليفربول ضرب الصاعد حديثا نورويتش سيتي بأربعة أهداف لهدف، وصلاح سجل وصنع في أولى مباريات المسابقة.

الفرعون المصري تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء من زميله روبيرتو فيرمينو، وأسكنها الشباك بسهولة في الدقيقة 19.

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ليسجل صلاح في افتتاح الدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي، بعد أن فعلها في الموسمين الماضيين.

صلاح لم يكتف بالتسجيل، فصنع سريعا هدف ليفربول الثالث بعد 9 دقائق، من ركلة ركنية نفذها وهبطت على رأس فيرجيل فان دايك الذي أطلق قذيفة في شباك نورويتش.

شاهد ملخص لمسات صلاح:

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