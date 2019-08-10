الرياضية السعودية: أهلي جدة يرفع عرضه لضم علي معلول.. و72 ساعة للرد

تجددت الرغبة لدى نادي أهلي جدة السعودي في التعاقد مع الظهير التونسي علي معلول من صفوف الأهلي.

صحيفة الرياضية السعودية كشفت في تقرير حصري لها استعاد إدارة أهلي جدة لخط الاتصال مع الأهلي من أجل علي معلول.

مصادر خاصة من إدارة النادي السعودية تحدثت مع صحيفة الرياضية لتكشف تحرك النادي من أجل معلول.

إدارة أهلي جدة تحركت بقوة في سوق الانتقالات بعد الخسارة أمام الهلال في كأس آسيا، وتتعامل الآن مع خيارات عدة في السوق من بينها "ضم علي معلول بعد تعرض حسين عبد الغني – الظهير الأيسر للفريق – لانتقادات بعد أدائه أمام الهلال".

وحثت إدارة أهلي جدة، إدارة الأهلي المصري للرد على عرض علي معلول خلال الـ 72 ساعة المقبلة.

وسترفع إدارة أهلي جدة عرضها المادي المقدم لـ الأهلي لضم معلول، مقارنة بعرض سابق قدمته في بداية الصيف الجاري للحصول على اللاعب، وقوبل بالرفض، وفقا لمصادر تحدثت مع الصحيفة.

وطلب الصربي برانكو إيفانكوفيتش مدرب أهلي جدة من إدارة ناديه التعاقد مع مدافع أجنبي.

مسؤولو أهلي جدة يتداولون أكثر من مقترح حتى الآن، أحدثها ضم ظهير أيسر ومن هنا جاء التحرك نحو علي معلول، وفقا لصحيفة الرياضية.

معلول صاحب الـ 29 عاما انضم لـ الأهلي قادما من الصفاقسي التونسي في صيف 2016.

وجدد معلول عقده مع الأهلي لمدة 3 مواسم في شهر فبراير الماضي، بعدما كان ينتهي عقده مع نهاية الموسم المقبل.

وشارك علي معلول في 34 مباراة الموسم الماضي ونجح في تسجيل 10 أهداف وصناعة 9 خلال بطولتي الدوري ودوري الأبطال.

منذ انضمامه لـ الأهلي، وظهر معلول في 99 مباراة مع المارد الأحمر ونجح في تسجيل 14 هدفا وصناعة 27.

اقرأ أيضا:

بالفيديو - بحضور بارز لـ صلاح.. ليفربول يرحب بـ نورويتش برباعية في افتتاح الدوري الإنجليزي

بالفيديو - تسجيل وصناعة في ملخص لمسات صلاح بافتتاح الدوري الإنجليزي

خروج أليسون مصابا.. الظهور الأول لـ أدريان مع ليفربول

الأهلي لـ في الجول: أحمد علاء إلى طلائع الجيش

إيهاب جلال يتحدث لـ في الجول عن الهزيمة بخماسية أمام الإنتاج.. والصفقات الجديدة لـ المصري