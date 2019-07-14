خاص مصدر في الزمالك لـ في الجول: بيراميدز أبدى اهتمامه بضم بهاء مجدي

الأحد، 14 يوليه 2019 - 20:39

كتب : أحمد شوقي

بهاء مجدي مع الزمالك أمام سموحة

أبدى مسؤولو نادي بيراميدز رغبتهم في التعاقد مع بهاء مجدي ظهير أيسر الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتحدث مصدر مسؤول في الزمالك لـFilGoal.com قائلا: "بيراميدز أبدى اهتماما مبدئيا بالتعاقد مع بهاء مجدي".

وأضاف "لا عروض رسمية حتى الآن وصلت الزمالك".

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وعلى الجانب الآخر، علم FilGoal.com أن اللاعب مرحب بفكرة التدرب من جديد تحت قيادة سباستيان ديسابر، ولكنه في نفس الوقت ملتزم بعقده مع الزمالك.

بهاء مجدي ملتزم بعقده مع الزمالك، وفي حالة رفض الأخير رحيله إلى بيراميدز، سيكمل مشواره بشكل طبيعي مع القلعة البيضاء.

وفي حالة عدم ممانعة الزمالك في رحيل بهاء مجدي إلى بيراميدز، فأن اللاعب سيوافق أيضا على القرار، حسبما علم FilGoal.com.

ولعب بهاء مجدي 18 مباراة تحت قيادة ديسابر بقميص الإسماعيلي.

صاحب الـ 30 عاما سجل مرة وصنع 3 مرات مع الإسماعيلي تحت قيادة ديسابر.

وانتقل بهاء مجدي من الإسماعيلي إلى الزمالك في 2018.

وشارك بهاء مجدي في 13 مباراة هذا الموسم في الدوري والكأس بقميص الزمالك، ولم يُسجل أو يصنع.

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