بهاء مجدي ظهير أيسر الزمالك بات خارج حسابات الفريق في الموسم الجديد، والإعلان عن رحيله مسألة وقت ليس أكثر.

وعلم FilGoal.com أن بهاء مجدي أصبح بشكل شبه نهائي خارج حسابات الفريق في الموسم الجديد.

اللاعب تم إخطاره بالاستقرار على رحيله بالفعل، ووجهته لم تتحدد بعد.

مفاوضات انضمامه لبيراميدز توقفت في الآونة الأخيرة حسبما علم FilGoal.com، لكن هناك بعض العروض المحلية له.

وسيحسم لاعب الإسماعيلي السابق وجهته خلال الأيام المقبلة.

مجدي خرج من قائمة الزمالك الإفريقية التي شهدت تواجد محمد عبد الشافي العائد حديث للنادي بجانب عبد الله جمعة.

وانتقل بهاء مجدي من الإسماعيلي إلى الزمالك في 2018.

وشارك بهاء مجدي في 13 مباراة هذا الموسم في الدوري والكأس بقميص الزمالك، ولم يُسجل أو يصنع.

وانضم مجدي إلى الإسماعيلي قادما من القناة في 2014.

وشارك مع الإسماعيلي في الموسم قبل الماضي في 31 مباراة وسجل هدفا وحيدا وصنع 5.

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