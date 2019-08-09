فالفيردي: لا أضمن استمرار راكيتيتش مع برشلونة.. وتعرفون إجابتي عن نيمار

الجمعة، 09 أغسطس 2019 - 23:26

كتب : FilGoal

إرنستو فالفيردي - برشلونة - الصورة من صحيفة ماركا

فشل إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة، في ضمان استمرار لاعبه إيفان راكيتيتش بصفوف فريقه.

إيفان راكيتيتش

النادي : برشلونة

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

برشلونة

برشلونة يستعد لمواجهة نابولي وديا للمرة الثانية خلال 3 أيام، في المباراة الأخيرة بفترة الإعداد قبل انطلاق الموسم.

وصرّح فالفيردي في المؤتمر الصحفي عند سؤاله عن راكيتيتش: "إنه لاعب مهم لنا، نفترض أنه سيستمر معنا. أما التأكد بنسبة 100% من استمراره، فلا أعرف. حاليا هو لاعب لدينا وأنا أتعامل مع اللاعبين الذي أملكهم، ليس هناك ما يدفعني للتفكير في غير ذلك".

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المدرب الإسباني استكمل حديثه وأجاب عن سؤال يخص نيمار نجم باريس سان جيرمان: "لا نعرف ما سيحدث وأنا لا أفكر في الأمر، أفكر فقط في مباراة الغد. سنرى ما سيحدث. تعرفون الإجابة مسبقا، هو يلعب لفريق آخر. وأنا أعمل مع اللاعبين الذين أملكهم".

وشدد: "أنا سعيد دائما بتشكيلتي، لدي لاعبين عظماء".

برشلونة يدافع عن لقبه في الدوري الإسباني بمواجهة أتليتك بلباو يوم الجمعة المقبل في ملعب سان ماميس.

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