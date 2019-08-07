المنتخب الأوليمبي يجبر الإسماعيلي على تعديل موعد مباراة أهلي بنغازي

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 - 21:56

كتب : FilGoal

الزمالك - الإسماعيلي

اضطر نادي الإسماعيلي لتعديل موعد مباراته ضد أهلي بنغازي الليبي في ذهاب دور الـ32 للبطولة العربية.

وكشف صبري المنياوي مدير الكرة بالإسماعيلي "لقد اخترنا في البداية يوم 6 سبتمبر المقبل لخوض اللقاء، بينما حدد الفريق الليبي يوم 27 موعدا للقاء الإياب".

واستدرك المنياوي عبر قناة (تايم سبورتس) "لكن الموعد الأول تعارض مع معسكر المنتخب الأوليمبي، لذا اقترحنا تعديل موعد لقاء الذهاب ليوم 31 أغسطس، إلا أن النادي الليبي لم يوافق على هذا المقترح".

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وأشار مدير الكرة بالإسماعيلي إلى أنه تم الاتفاق مع رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، عامر حسين على تعديل موعد مباراة الدراويش ضد أهلي بنغازي لتقام يوم 13 سبتمبر المقبل.

وأعلن عامر حسين عبر FilGoal.com في وقت سابق عن أنه سيجري قرعة الدوري للموسم الجديد أنه ينتظر إرسال الأندية لملاعبهم للموسم الجديد خلال أيام لكي يجري القرعة (طالع التفاصيل).

وأنهى الإسماعيلي الموسم الماضي في المركز السابع برصيد 43 نقطة.

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