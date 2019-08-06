خاص عامر حسين لـ في الجول: شيء واحد يفصلني عن تحديد موعد قرعة الدوري

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 - 19:03

كتب : عاطف شادي

أحمد فتحي - أحمد سيد زيزو - الأهلي - الزمالك

متى تقام قرعة الدوري للموسم الجديد؟ وما هو سبب تأجيل الإعلان عن موعد إقامتها حتى الآن؟ عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة يجيب.

وقال عامر حسين لـFilGoal.com: "أنتظر من كافة أندية الدوري إرسال خطابات بالملاعب الأساسية لهم في الموسم الجديد والملاعب البديلة".

وأضاف "خاطبت الأندية واستعجلتهم بشأن تحديد ملاعبهم للموسم الجديد من الدوري".

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وأكمل "الأهلي حدد استاد القاهرة كملعب أساسي له ولم يحدد الملعب البديل له حتى الآن، أما الزمالك فحدد استاد القاهرة وبتروسبورت كبديل له".

وأردف "كما أنه لا ينبغي أن يختار أكثر من فريقين نفس الملعب تجبنا لإرهاق الملاعب كما حدث الموسم الماضي".

وأتم عامر حسين "أتوقع إرسال الأندية لملاعبهم للموسم الجديد خلال أيام وبعد ذلك سأحدد موعد قرعة الدوري المقبل".

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