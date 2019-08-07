تقارير: أرسنال يعمل على ضم ديفيد لويز.. واللاعب يتمرد على تشيلسي

أحد أكبر مفاجآت سوق الانتقالات في إنجلترا ربما توشك على الحدوث.. ديفيد لويز مدافع تشيلسي يتمرد على ناديه ويريد الانتقال إلى الغريم التقليدي أرسنال.

البداية كانت مع صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية التي أشارت في تقرير لها إلى أن لويز لم يذهب لمران تشيلسي اليوم الأربعاء لإجبار النادي على تركه يرحل إلى أرسنال.

وأوضح التقرير أنه حتى الآن لا يوجد أي عرض رسمي من أرسنال.

وبعد دقائق قال الصحفي الموثوق في أخبار أرسنال ديفيد أورنستين في تقريره لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن اللاعب البرازيلي يعد بالفعل أحد الخيارات التي يرغب أرسنال في ضمها لصفوفه.

وأشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يرغب فيها أرسنال في ضم لويز بعدما حاول في يناير من عام 2018.

وذكر في الوقت ذاته أن كيران تيرني مدافع سيلتيك يظل هدفا للمدفعجية خلال الصيف الجاري.

وينتهي سوق الانتقالات الصيفية في إنجلترا في السادسة من مساء غدا الخميس.