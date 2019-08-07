رسميا - الترجي بطلا لدوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 - 17:38

كتب : محمد سمير

احتفالات لاعبي الترجي بالتتويج بدوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) رسميا تتويج الترجي الرياضي بلقب دوري أبطال إفريقيا لعام 2019 على حساب الوداد المغربي.

وكانت أزمة قد حدثت بعد رفض الوداد استكمال اللقاء لعدم وجود تقنية الفيديو VAR وحكم كاف بعد المباراة بإعادة المباراة قبل أن يلجأ الفريقان إلى المحكمة الرياضية الدولية.

ونشر الاتحاد الإفريقي بيانه على الموقع الرسمي: "وفقا لمباراة الترجي التونسي والوداد المغربي التي أقيمت في 31 مايو 2019 في إياب دوري أبطال إفريقيا".

أخبار متعلقة

رسميا - الترجي بطلا لدوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد في الجول يكشف.. المواد التي اتهم كاف الترجي بعدم احترامها في لائحته كاف يحدد موعد النظر في قضية الوداد والترجي ويرسل خطابا للاتحاد التونسي حارس مرمى الترجي: الميداليات الذهبية في منازلنا ولن نعيدها.. نحن أبطال إفريقيا

وأوضح "يعتبر الوداد خسر مباراة الإياب مع فرض غرامة قدرها 20 ألف دولار أمريكي بسبب التخلي عن المباراة وغرامة 15 ألف دولار بسبب الشماريخ".

وأضاف البيان "تغريم حمدي المدب رئيس الترجي 20 ألف دولار بسبب سلوكه غير الرياضي ضد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم".

وتابع "إقامة أول مباراتين متتاليتين للترجي بدون حضور جماهيري بسبب الاستخدام المفرط في الألعاب النارية والدخان مع إيقاف التنفيذ".

وأوضح البيان "تعليق عقوبة اللعب بدون جماهير لمدة 12 شهرا وفرض غرامة مالية قدرها 50 ألف دولار على الترجي بسبب الشماريخ والسلوك غير الرياضي لمشجعيه".

وأتم البيان "في حال كان الترجي مذنبا من ناحية الشغب الجماهيري خلال 12 شهرا سيتم تنفيذعقوبة اللعب بدون جماهير".

بذلك يلعب الترجي أمام الزمالك بطل الكونفدرالية في مباراة السوبر الإفريقي أحد أيام 16 أو 17 أو 18 من أغسطس الجاري.

طالع أيضا:

فشل صفقة انتقال المحمدي إلى نيوكاسل؟

مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: سنفتح خطا للمفاوضات مع بهاء مجدي

تقرير: النني وافق على الانضمام لجالاتا سراي

سكاي: يونايتد أوقف مفاوضات إريكسن لأن اللاعب يرغب في الانضمام لفريق إسباني

اعتزال فورلان

الترجي الوداد دوري أبطال إفريقيا

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو – الأول من كثير.. هازارد يسجل أول أهدافه مع ريال مدريد 4 دقيقة | أوروبا
مران الزمالك - جلسة بين طارق يحيى وحفني 32 دقيقة | إفريقيا
بيلد: إصابة ساني أسوأ مما كان متوقعا.. قد يغيب لنهاية العام 51 دقيقة | أوروبا
تقرير: الوداد يستأنف ضد قرار فوز الترجي بدوري أبطال إفريقيا ساعة | إفريقيا
التجديد الرابع.. الاتحاد السكندري يمدد عقد جدو موسمين ساعة | الدوري المصري
سبورت: محاولة لتفجير سوق الانتقالات.. عرض من ريال مدريد لـ سان جيرمان لضم نيمار ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 في الجول يكشف – البدري يقترب من قيادة منتخب مصر.. وأسماء الجهاز المعاون 2 خبر في الجول – الأهلي يستقر على قيد 26 لاعبا في قائمته الإفريقية.. وتواجد الشيخ 3 ليفربول يجيب لـ في الجول: هل أبدى اهتمامه أو طلب ضم محمد الشناوي 4 السيسي: لن نحضر مدربين أجانب لمنتخب مصر.. وهذا موقف عودة الجماهير

قد ينال إعجابك